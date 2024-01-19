19 Oca 2024 - 00:23- Spor G:

Adana Demirspor'da Hikmet Karaman dönemi!

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Adana Demirspor'da Hikmet Karaman dönemi! mask

Patrick Kluivert ile yollarını ayırdıktan sonra takımı Serkan Damlu'ya emanet eden  Adana Demirspor'da yeni teknik direktör için karar verildi.

Adana Demirspor, teknik direktör  Hikmet Karaman'ı takımın başına getirdiğini açıkladı.

Yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli teknik direktör Hikmet Karaman ile 1.5 yıllık anlaşmaya varmıştır." denildi.

63 yaşındaki teknik adam daha önce Kayserispor, Ankaragücü, Malatyaspor, Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Bursaspor gibi takımları çalıştırdı.

Kaynak: CUMHURİYET
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19 Oca 2024 - 00:23 - Spor

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