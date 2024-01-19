Adana Demirspor'da Hikmet Karaman dönemi!

Patrick Kluivert ile yollarını ayırdıktan sonra takımı Serkan Damlu'ya emanet eden Adana Demirspor'da yeni teknik direktör için karar verildi.

Adana Demirspor, teknik direktör Hikmet Karaman'ı takımın başına getirdiğini açıkladı.

Yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli teknik direktör Hikmet Karaman ile 1.5 yıllık anlaşmaya varmıştır." denildi.

63 yaşındaki teknik adam daha önce Kayserispor, Ankaragücü, Malatyaspor, Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Bursaspor gibi takımları çalıştırdı.

Kaynak: CUMHURİYET