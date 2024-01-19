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Uludağ'da satılan çorbanın fiyatı gündem oldu

Bodrum'un pahalı lahmacununa Bursa'dan rakip çıktı. Sosyal medyada paylaşılan bir menüde yer alan yemeklerin fiyatları gündem oldu. Özellikle çorbanın fiyatını görenler gözlerine inanamazken, işletme sahibi ise sebep olarak yüksek maliyetleri gösterdi.

Uludağ'da satılan çorbanın fiyatı gündem oldu mask

IZGARA 3500 TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Doğanın içinde güzel manzarada karların arasında ızgara eti yemek isteyenler için fiyatlar ise 3500 TL'ye kadar çıkıyor. 

Söz konusu menünün sosyal medyada gündem olmasının ardından restoran sahibi Ömer Faruk Kamburoğlu, Show Haber'e konuştu. Kamburoğlu, "Burada dağ koşullarında personel fiyatları çok yüksektir. Tüm giderler de yüksektir. Nakliye de yüksektir. Gerçekten fiyatlar pahalı ama maliyetlerimiz de çok yüksek. Bu rakamlar tamamen maliyetle ilgili bir durum." dedi.

Fiyatlardan şikayetçi olan bazı tatilciler ise kendi önlemini kendileri aldı. Bazı tatilciler kendi yemeklerini yaptıklarını söyledi. 
# Uludağ, çorba fiyatı, tepki, gündem, personel

19 Oca 2024 - 00:42 - Gündem

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