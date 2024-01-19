Uludağ'da satılan çorbanın fiyatı gündem oldu

IZGARA 3500 TL'YE KADAR ÇIKIYOR
Doğanın içinde güzel manzarada karların arasında ızgara eti yemek isteyenler için fiyatlar ise 3500 TL'ye kadar çıkıyor.
Söz konusu menünün sosyal medyada gündem olmasının ardından restoran sahibi Ömer Faruk Kamburoğlu, Show Haber'e konuştu. Kamburoğlu, "Burada dağ koşullarında personel fiyatları çok yüksektir. Tüm giderler de yüksektir. Nakliye de yüksektir. Gerçekten fiyatlar pahalı ama maliyetlerimiz de çok yüksek. Bu rakamlar tamamen maliyetle ilgili bir durum." dedi.
Fiyatlardan şikayetçi olan bazı tatilciler ise kendi önlemini kendileri aldı. Bazı tatilciler kendi yemeklerini yaptıklarını söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.