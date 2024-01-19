İçişleri Bakanlığı yeni personel alımı duyurusunu paylaştı!

Bakanlık personel alımı

İçişleri Bakanlığı bünyesinde görevlendirmek üzere yeni personel alımı yapacağını paylaşmıştı. Bakanlığa bağlı olarak bilinen Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesi içerisindeki eksikliğin karşılanması amaçlı 8 farklı alan için sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Alımlar KPSS puanı ya da KPSS puanı olmadan 11 kişilik kadrolar ile yapılacak. 11 kişilik kadro dahilinde sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirilecek.

Kontenjanlar belli oldu

İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılacak olan 11 kişilik kadro ile personel alımı detaylandırıldı. Başvuru için kontenjan bilgileri de paylaşıldı. Kontenjan bilgileri şu şekilde:

· 1 Kişi Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı

· 2 Kişi Kıdemli Java Yazılım Geliştirme Uzmanı

· 1 Kişi Kıdemli Mobil Geliştirme Uzmanı

· 3 Kişi Yazılım Geliştirme Uzmanı

· 1 Kişi Mobil Geliştirme Uzmanı

· 1 Kişi Siber Güvenlik Uzmanı

· 1 Kişi Öğrenme Yönetim Sistemi Uzmanı

· 1 Kişi İş Analisti Uzmanı

Aranan şartlar belli oldu

Memur alımı adına genel şartlar belli oldu. Kamu haklarından mahrum bulunulmaması, erkek adaylarının askerliği tamamlanmış olması ve benzeri nitelikler başvuru için aranacak. Minimum dört yıllık eğitim veren üniversiteler üzerinden bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve benzeri bölümlerden mezun olması şartı aranacak.

Sözleşmeli bilişim personel alımı adına KPSS şartının aranacağı paylaşıldı. Bununla birlikte KPSS puanı olmayan adayların da başvuruları kabul edilecek. KPSS puanıyla yapılacak olan başvurularda 2022 ya da 2023 yıllarında yapılan KPSS sınavından 70 puan alınması şartı aranacak. Değerlendirme kapsamında ise %70 KPSS puanı ve %30 YDS puanı değerlendirilecek.

KPSS puanı olmadan yapılan başvurularda ise aday puanı 70 puan şeklinde alınıp değerlendirmeler bu şekilde yapılacak. Değerlendirme kapsamında %70 KPSS puanı ve %0 YDS puanı baz alınacak.

Kaynak: PARA DURUMU