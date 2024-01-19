Ticaret Bakanlığı 930 sözleşmeli personel istihdam edecek

Bolat, sosyal medya hesabından, söz konusu personelin alım sürecine ilişkin videolu paylaşım yaptı.
Bakanlığın kaçakçılıkla mücadeledeki etkinliğinin artırılması ve gümrük işlemlerinin hızlandırılması amacıyla merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere, KPSS puan üstünlüğüne göre sözlü sınava alacakları 602 sözleşmeli personelle ilgili alım sürecini başlattıklarını belirten Bolat, "Ayrıca eş zamanlı olarak KPSS puan üstünlüğüne göre alım sürecini başlatacağımız 88 koruma ve güvenlik görevlisi ve 240 idari destek personeli ile birlikte Bakanlığımız hizmetlerinin kalitesi de artırılacaktır. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.