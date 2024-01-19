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Dominique Badji, Bandırmaspor’da

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, 31 yaşındaki Senegalli forvet oyuncusu Dominique Badji transfer ettiğini duyurdu.

İhlas Haber Ajansı
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Dominique Badji, Bandırmaspor’da mask
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Bandırmaspor, Senegalli santrfor Dominique Badji’yi kadrosuna kattı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Badji ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandı. Senegalli Dominique Badji, BU Terriers, Boston Rams, Colorado, Charlotte Independence, Dallas, Nashville, Cincinnati gibi takımlarda forma giyerken kariyerinde 75 kez fileleri havalandırdı.
# medya, anlaşma

19 Oca 2024 - 01:57 - Spor

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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