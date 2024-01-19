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Yağışlar Kocaeli'yi etkisi altına alacak!

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Kocaeli'de yağış olacak mı?

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Yağışlar Kocaeli'yi etkisi altına alacak! mask
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Kocaeli'de hava durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 19 Ocak Cuma günü Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Yağışlar etkisini sürdürecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün etkisini gösterecek olan yağışların önümüzdeki hafta da etkisini sürdürmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı bugün en düşük 11 en yüksek 20 derece olacak. İşte güncel hava durumu:
# Hava durumu, Kocaeli hava durumu, Hava

19 Oca 2024 - 08:25 - Gündem

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