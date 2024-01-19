Yağışlar Kocaeli'yi etkisi altına alacak!

Kocaeli'de hava durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 19 Ocak Cuma günü Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Yağışlar etkisini sürdürecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün etkisini gösterecek olan yağışların önümüzdeki hafta da etkisini sürdürmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı bugün en düşük 11 en yüksek 20 derece olacak. İşte güncel hava durumu:
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.