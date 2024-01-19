Kocaelispor'a ceza yağdı!

PFDK, Kocaelispor'a 220.000₺, Engin Koyun'a 200.000₺, Tuncay Arıcan'a 19.500 ve Ömür Öztürk'e 39.000₺ para cezası verdi. PFDK'nın dün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle: "12- Kocaelispor Kulübü hakkında, 14.01. 2024 tarihinde oynanan Manisa Futbol Kulübü-Kocaelispor Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Kocaelispor Kulübü’nün, idarecilerinin 15.01.2024 tarihinde basın mensuplarına yaptıkları ve kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar ve Sportmenliğe Aykırı Hareketler nedeniyle 220.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun hakkında, müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun’un, 15.01.2024 tarihinde basın mensuplarına yaptığı ve Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle 200.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Kocaelispor Kulübü idarecisi Tuncay Arıcan’ın, 15.01.2024 tarihinde basın mensuplarına yaptığı ve Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan Sportmenliğe Aykırı Hareketi nedeniyle 19.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Kocaelispor Kulübü idarecisi Ömür Öztürk’ün, 14.01.2024 tarihinde basın mensuplarına yaptığı ve Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan Sportmenliğe Aykırı Hareketi nedeniyle 39.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.""