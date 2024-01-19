Motorin fiyatı rekor kıracak!

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİN 40 LİRAYI AŞIP REKOR KIRACAK

20 Ocak Cumartesi (Yarın) saat 00.00'dan geçerli olmak üzere motorine 1 lira 3 kuruşluk zam gelmesi beklenirken, pompaya yansıyacak zamla birlikte motorinin litresi İstanbul'da 40 lira 11 kuruştan, Ankara'da ise 40 lira 77 kuruştan satılacak.

Kaynak: haberler.com