- Ekonomi

Motorin fiyatı rekor kıracak!

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 20 Ocak Cumartesi (Yarın) saat 00.00'dan geçerli olmak üzere motorine 1 lira 3 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor. Zamla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 40 lira 11 kuruştan, Ankara'da ise 40 lira 77 kuruştan satılacak.

Motorin fiyatı rekor kıracak! mask

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİN 40 LİRAYI AŞIP REKOR KIRACAK

20 Ocak Cumartesi (Yarın) saat 00.00'dan geçerli olmak üzere motorine 1 lira 3 kuruşluk zam gelmesi beklenirken, pompaya yansıyacak zamla birlikte motorinin litresi İstanbul'da 40 lira 11 kuruştan, Ankara'da ise 40 lira 77 kuruştan satılacak.

Kaynak: haberler.com
# Akaryakıt, Zam, motorin, Ankara

19 Oca 2024 - 08:44 - Ekonomi

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