Kocaeli elektrik kesintisi! O ilçelerde elektrik kesintisi olacak!

SEDAŞ'ın gerçekleştireceği planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Kocaeli'de birçok bölgede elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler:
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|CUMHURİYET, HASANEYN, HİSAREYN MERKEZ, NİMETİYE, NÜZHETIYE, NÜZHETİYE, PANAYIR
|AKYOL SK., ALİ AĞA SK., ARNAVUT SK., ATATÜRK CD, ATİLLA SK, BAHÇE YOLU CD., CEMAL AĞA SK., DÜZALAN, DÜZALAN SK., ERENKAYA SK., ERENLER, ESERTEPE, ESERTEPE SK., EYÜP SABRI KALYONCUOGLU, EYÜP SABRİ KALYONCUOĞLU SK., HALIL UZUNER, HALİL UZUNER SK., HASAN AGA, HASAN AĞA SK, HASAN AĞA SK., HÜSEYİN AĞA SK., İBRAHİM ÇAVUŞ SK., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKAR BIÇKI MEVKII, SAKAR BIÇKI MEVKİİ, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVLER, SARAL SK., SEHIT FEVZI UZUNER, SEHIT ILYAS AKMAN, SEHIT RAFET KALYONCU, SK., ŞEHİT FEVZİ UZUNER SK., ŞEHİT İLYAS AKMAN CD., ŞEHİT RAFET KALYONCU SK., YENI, YILDIRIMLAR CD.
|19.01. 2024
|09:00
|17:00
|KOCAELİ
|DERİNCE
|ÇINARLI, FATİH SULTAN
|ERTUĞRUL GAZİ BULVAR, GEZER SK., ISIL, IŞIL SK., KIRAÇ SK., SARI LALE, SARI LALE SK., UFUKHAN SK., YALÇIN SK.
|19.01.2024
|09:00
|17:00
|KOCAELİ
|KARTEPE
|PAZARÇAYIRI
|PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKII, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YAYGINCA MEVKII, YAYGINCA MEVKİİ KÜME EVLER
|19.01.2024
|09:00
|17:00
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|EREGLI, EREĞLİ, ULAŞLI YALI
|1056. SK., GÜDELER, GÜDELER SK., SUNNI BABA, SUNNİBABA SK.
|19.01.2024
|09:00
|17:00
|KOCAELİ
|KARTEPE
|KARATEPE
|EKŞİ SK., KARATEPE İZMİT CD.
|19.01.2024
|09:00
|17:00
|KOCAELİ
|İZMİT
|M. ALİPAŞA, M.ALIPASA
|ESİN ÇIKMAZI SK., GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVAR, KÖSE
|19.01.2024
|09:00
|13:00
|KOCAELİ
|KANDIRA
|ÇALKÖY
|BAYRAK SK., ÇALKÖY BESTE, ÇALKÖY DOGA, ÇALKÖY KARADENIZ, ÇALKÖY-SEYREK YOLU, ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., DOĞA SK., KARADENİZ SK., KAYALI, KAYALI SK., MEMİŞ SK., MEŞE SK., TAFLAN SK.
|19.01.2024
|09:00
|15:30
|KOCAELİ
|KANDIRA
|ÇALKÖY, SAFALI
|708 SK., BAYIR SK., BERİL SK., ÇALKÖY BAYIR, ÇALKÖY BAYIR SK., DOĞAN SK., GÜNDÜZ SK., MURAT, SAHİL SK., SEYREK CD., SUDE SK., VATAN
|19.01.2024
|09:00
|15:30
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.