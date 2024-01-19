Park halindeki TIR'da erkek cesedi bulundu

Otoyolun Hendek geçişinde bulunan dinlenme tesisinde park halindeki 06 HC 2385 plakalı Mercedes marka tırın içinde bir kişinin hareketiz durması neticesinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde Mahmut Taşdan olduğu öğrenilen şahsın hayatını kaybetti belirlendi. Savcı incelemesi sonrasında Taşdan’ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken hususa ilişkin inceleme başlatıldı. Taşdan’ın ölüm sebebi ise yapılacak olan otopsiden sonra netlik kazanacak.
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# sağlık, sevk edildi, çağrı, inceleme
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.