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Park halindeki TIR'da erkek cesedi bulundu

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde bulunan dinlenme tesisinde park halindeki tırda bir kişinin cansız bedeni bulundu.

İhlas Haber Ajansı
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Park halindeki TIR'da erkek cesedi bulundu mask
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Otoyolun Hendek geçişinde bulunan dinlenme tesisinde park halindeki 06 HC 2385 plakalı Mercedes marka tırın içinde bir kişinin hareketiz durması neticesinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde Mahmut Taşdan olduğu öğrenilen şahsın hayatını kaybetti belirlendi. Savcı incelemesi sonrasında Taşdan’ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken hususa ilişkin inceleme başlatıldı. Taşdan’ın ölüm sebebi ise yapılacak olan otopsiden sonra netlik kazanacak.
# sağlık, sevk edildi, çağrı, inceleme

19 Oca 2024 - 10:27 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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