- Siyaset

AYM'den 3 siyasi parti hakkında kapatma kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM) 3 siyasi partinin yasalarda belirtilen şartları karşılamadığı için hukuki varlığının sona ermesine karar verdi.

AYM'den 3 siyasi parti hakkında kapatma kararı mask

Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararlarına göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Uyanış Partisi,  Türkiye Yaşam Partisi ve  Yeni Yol Partisi’ne “kapatma davası” açtı.

Yüksek Mahkeme, Başsavcılığın 3 parti için “Kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespiti” talebini değerlendirdi.

Dosyada, bu partilerin yasaya gereği kuruluşunun üzerinden iki yıl geçmiş olmasına rağmen büyük kongresini toplamadığı, zorunlu organlarını oluşturmadığı ve adresinin tespit edilemediği bilgileri yer aldı.

Anayasa Mahkemesi, tebligata rağmen gerekli süre içinde savunma da yapmayan bu 3 partinin ‘kendiliğinden dağılmış sayılarak hukuki varlığının sona erdiğine’ hükmetti.

Kaynak: cumhuriyet
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19 Oca 2024 - 10:37 - Siyaset

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Yorumlar

(2)
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Çenesuyu - AYNI ŞEYİ DEM İÇİNDE YAPSANIZ ÖLÜRMÜSÜNÜZ TÜRK OLURSUNUZ MERT OLURSUNUZ YURTTAŞ OLURSUNUZ VS OLURSUNUZ DA OLURSUNUZ.....................

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 19 Ocak 11:41

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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