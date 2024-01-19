Oğuzhan Özyakup’a teklif götürüldü

CEVABI BEKLENİYOR

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor’da, devre arasında takımı güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Şimdiye kadar, Haşim Arda Sarman, Vukovic, Ramil Şeydayev ve Duhan Aksu transferlerini bitiren temsilcimizde hedef Oğuzhan Özyakup. Beşiktaş’ın eski yıldızına Kocaelispor teklif götürdü. Şu an Hollanda ekiplerinden Fortuna Sittard takımında forma giyen Özyakup’un cevabı bekleniyor. Oğuzhan’ın bu hafta içerisinde kulübe cevabını göndermesi bekleniyor.

PİYASA DEĞERİ BİR ZAMANLAR 14 MİLYON EURO’YDU

Oğuzhan Özyakup futbola Hellas Sport altyapısında başladı. Daha sonra AZ Alkmaar altyapısına transfer olan oyuncu buradan Arsenal U18 takımına geçti. Özyakup daha sonrasında Beşiktaş ve Feyenoord’ta forma giydi. 2022-2023 sezonunda bir süre kulüpsüz kalan Özyakup, şu an Fortuna Sittard forması giyiyor. Özyakup’un Bir zamanlar Beşiktaş’ta oynarken piyasa değeri 14 milyon Euro’ya kadar çıkmıştı. 31 yaşındaki deneyimli oyuncu ile temaslar sürüyor.