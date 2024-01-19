Oğuzhan Özyakup’a teklif götürüldü

CEVABI BEKLENİYOR
Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor’da, devre arasında takımı güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Şimdiye kadar, Haşim Arda Sarman, Vukovic, Ramil Şeydayev ve Duhan Aksu transferlerini bitiren temsilcimizde hedef Oğuzhan Özyakup. Beşiktaş’ın eski yıldızına Kocaelispor teklif götürdü. Şu an Hollanda ekiplerinden Fortuna Sittard takımında forma giyen Özyakup’un cevabı bekleniyor. Oğuzhan’ın bu hafta içerisinde kulübe cevabını göndermesi bekleniyor.
PİYASA DEĞERİ BİR ZAMANLAR 14 MİLYON EURO’YDU
Oğuzhan Özyakup futbola Hellas Sport altyapısında başladı. Daha sonra AZ Alkmaar altyapısına transfer olan oyuncu buradan Arsenal U18 takımına geçti. Özyakup daha sonrasında Beşiktaş ve Feyenoord’ta forma giydi. 2022-2023 sezonunda bir süre kulüpsüz kalan Özyakup, şu an Fortuna Sittard forması giyiyor. Özyakup’un Bir zamanlar Beşiktaş’ta oynarken piyasa değeri 14 milyon Euro’ya kadar çıkmıştı. 31 yaşındaki deneyimli oyuncu ile temaslar sürüyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Orji. Korfezli - Nedirlandi birakip turkiyeye gel aldigin para milyon olsa pazara markete kasaba kiraya. yetmez ömrünün kalan kısmını vitaminsiz eleman olarak gecirirsin ah abim yazık etme kendine
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.