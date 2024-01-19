19 Oca 2024 - 10:46- Spor G:

Oğuzhan Özyakup’a teklif götürüldü

Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Kocaelispor, Beşiktaş’ın eski futbolcusu, şimdilerde Fortuna Sittard forması giyen Oğuzhan Özyakup’a teklif götürdü

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Oğuzhan Özyakup’a teklif götürüldü mask

CEVABI BEKLENİYOR

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor’da, devre arasında takımı güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Şimdiye kadar, Haşim Arda Sarman, Vukovic, Ramil Şeydayev ve Duhan Aksu transferlerini bitiren temsilcimizde hedef Oğuzhan Özyakup. Beşiktaş’ın eski yıldızına Kocaelispor teklif götürdü. Şu an Hollanda ekiplerinden Fortuna Sittard takımında forma giyen Özyakup’un cevabı bekleniyor. Oğuzhan’ın bu hafta içerisinde kulübe cevabını göndermesi bekleniyor.

PİYASA DEĞERİ BİR ZAMANLAR 14 MİLYON EURO’YDU

Oğuzhan Özyakup futbola Hellas Sport altyapısında başladı. Daha sonra AZ Alkmaar altyapısına transfer olan oyuncu buradan Arsenal U18 takımına geçti. Özyakup daha sonrasında Beşiktaş ve Feyenoord’ta forma giydi. 2022-2023 sezonunda bir süre kulüpsüz kalan Özyakup, şu an Fortuna Sittard forması giyiyor. Özyakup’un Bir zamanlar Beşiktaş’ta oynarken piyasa değeri 14 milyon Euro’ya kadar çıkmıştı. 31 yaşındaki deneyimli oyuncu ile temaslar sürüyor.
# Fortuna Sittard, Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş, Kocaelispor, Duhan Aksu, transfer

19 Oca 2024 - 10:46 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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Yorumlar

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Orji. Korfezli - Nedirlandi birakip turkiyeye gel aldigin para milyon olsa pazara markete kasaba kiraya. yetmez ömrünün kalan kısmını vitaminsiz eleman olarak gecirirsin ah abim yazık etme kendine

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Ocak 11:47

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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