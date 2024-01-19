- Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den özel okul zamlarına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okul zamlarına ilişkin olarak "Özel okul temsilcileriyle görüştük. Kendilerini uyarıyoruz" dedi.

19 Oca 2024 - 10:58 - Eğitim

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