CHP'li Sarı'dan önseçim öncesi açıklama!

Sarı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“ Türkiye'de tabandan siyaset yapma kültürünü benimsemiş tek parti olan Cumhuriyet Halk Partisi olarak 21 Ocak Pazar günü İzmit ve Körfez ilçelerimizde ön seçimle belediye başkan adaylarımızı belirleyeceğiz. Bu yarışın partimize vereceği moralle çıkacağımız yolu 31 Mart akşamı zaferle taçlandıracağımıza olan inancım tamdır. Atatürk'ün kurduğu parti olduğumuz bilincini unutmadan ön seçim bir demokrasi şöleni haline gelecektir.

21 Ocak sabahı tüm İzmit ve Körfez'deki yol arkadaşlarımızı sandık başında oy vermeye davet ediyorum. Unutmayın ki yarışan adayların hepsi bu partinin evladıdır. Adaylar yarışsa da kazanan Cumhuriyet Halk Partisi olacaktır.”