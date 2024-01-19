CHP'li Sarı'dan önseçim öncesi açıklama!

Sarı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
“ Türkiye'de tabandan siyaset yapma kültürünü benimsemiş tek parti olan Cumhuriyet Halk Partisi olarak 21 Ocak Pazar günü İzmit ve Körfez ilçelerimizde ön seçimle belediye başkan adaylarımızı belirleyeceğiz. Bu yarışın partimize vereceği moralle çıkacağımız yolu 31 Mart akşamı zaferle taçlandıracağımıza olan inancım tamdır. Atatürk'ün kurduğu parti olduğumuz bilincini unutmadan ön seçim bir demokrasi şöleni haline gelecektir.
“KAZANAN CUMHURİYET HALK PARTİSİ OLACAKTIR”
21 Ocak sabahı tüm İzmit ve Körfez'deki yol arkadaşlarımızı sandık başında oy vermeye davet ediyorum. Unutmayın ki yarışan adayların hepsi bu partinin evladıdır. Adaylar yarışsa da kazanan Cumhuriyet Halk Partisi olacaktır.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Eroldemirbek - çok göç alan ilçelerden ve karadenizlilerin çok olduğu ilçelerden size ekmek çıkmaz. izmit merkezi kaybetmeyinde .
Eroldemirbek - körfezden size ekmek çıkmaz. şimdiye kadar çıktı mı ki ?
Çenesuyu - CHP PARTİ İÇİNDEKİ SEÇİMİ ELBETTE KAZANACAKTIR İP KAZANACAK DEĞİL Kİ LAF EBELİĞİNİ NE GÜZEL BECERİYORSUNUZ ÖNEMLİ OLAN HALKIN ÖNÜNDEKİ SEÇİMİ KAZAN MAK AH BUNU BİR BAŞARABİLSENİZ TÜRKİYEYİ HALLAÇ PAMUĞU GİBİ ATACAKSINIZ AMMA BU MİLLET SİZİN GİBİ BTÖ SEVİCİLERİNE PRİM VERMİYOR YAHU SİZE TÜRKİYEDEN EKMEK YOR SİZ PAPUA YA GİTSENİZ ORDA SEÇİME GİRSENİZ EH BELKİ KAZANIRSINIZ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.