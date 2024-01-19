Nüfusu artan köyün muhtarı konuştu: Dilekçe verecek makam bulamadık

İzmit Arpalık İhsaniye Köyünde bir anda çoğalan gecekondu tipi konteynırlar ve boş hanelerde hiç tanımadıkları vatandaşlar dikkat çekince, mahalle sakinleri şikayette bulundu. Bunun üzerine davayı üzerine alan bir avukat, tahkikat yaptırdı. Başkanlık seçiminde 183 olan seçmen sayısı, mayıstan bu yana bir anda 236’ya yükseldi. Bu şüpheli gelişme sonrasında, taşımalı seçmen iddiları yönünde şikayetler artınca, kadın avukat eşliğinde mahalleye giden jandarma tahkikat yaptı. Dün 16.50’de köye gelen ekipler, inceleme yaptı. Mahalle muhtarı, ekiplere eşlik ederken konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişikin ise İl Seçim Kurulu sessizliğini koruyor. Öte yandan dün akşam 17:00 itibariyle ise siyasi partilerin itiraz sürelerinin dolduğu öğrenildi.

RESMİ BİR MAKAM BULAMADIK

Konuya ilişkin İzmit Arpalık İhsaniye Köyü Muhtarı Orhan Süren “ Bu sorun var. Sadece Benim mahallemde değil. Birçok çevre mahallede aynı durum var. Biz 3 muhtar kaymakam ve nüfus müdürlüğüne gittik durumu anlattık. Ancak onlar bizi seçim kuruluna yönlendirdi. Orada ise bize Seçim kurulu listelere sadece siyasi partiler itiraz edebilir dedi. Dilekçemizi verecek resmi bir makam bulamadık.

EV SAHİBİ DE SİLDİREMEDİ

Benim köyüme mesela 2 kardeş alınmış boş bir evde görünüyorlar. Evin sahibi bile onları oradan sildiremedi. Çünkü YSK’ya göre kişi sadece kendisi ile ilgili itirazda bulunabilirmiş. Bu durum birçok sıkıntı doğurdu. Burada yaşamayan ama ikameti olan insanların arama kaydı çıkıyor jandarma gelip soruyor ancak biz hiç görmedik adamı. Tüm itirazlarımız sonuçsuz kaldı. CHP’den birilerinin geldiğini duyduk ama görmedik.”ifadelerini kullandı.