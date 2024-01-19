Nüfusu artan köyün muhtarı konuştu: Dilekçe verecek makam bulamadık

İzmit Arpalık İhsaniye Köyünde bir anda çoğalan gecekondu tipi konteynırlar ve boş hanelerde hiç tanımadıkları vatandaşlar dikkat çekince, mahalle sakinleri şikayette bulundu. Bunun üzerine davayı üzerine alan bir avukat, tahkikat yaptırdı. Başkanlık seçiminde 183 olan seçmen sayısı, mayıstan bu yana bir anda 236’ya yükseldi. Bu şüpheli gelişme sonrasında, taşımalı seçmen iddiları yönünde şikayetler artınca, kadın avukat eşliğinde mahalleye giden jandarma tahkikat yaptı. Dün 16.50’de köye gelen ekipler, inceleme yaptı. Mahalle muhtarı, ekiplere eşlik ederken konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişikin ise İl Seçim Kurulu sessizliğini koruyor. Öte yandan dün akşam 17:00 itibariyle ise siyasi partilerin itiraz sürelerinin dolduğu öğrenildi.
RESMİ BİR MAKAM BULAMADIK
Konuya ilişkin İzmit Arpalık İhsaniye Köyü Muhtarı Orhan Süren “ Bu sorun var. Sadece Benim mahallemde değil. Birçok çevre mahallede aynı durum var. Biz 3 muhtar kaymakam ve nüfus müdürlüğüne gittik durumu anlattık. Ancak onlar bizi seçim kuruluna yönlendirdi. Orada ise bize Seçim kurulu listelere sadece siyasi partiler itiraz edebilir dedi. Dilekçemizi verecek resmi bir makam bulamadık.
EV SAHİBİ DE SİLDİREMEDİ
Benim köyüme mesela 2 kardeş alınmış boş bir evde görünüyorlar. Evin sahibi bile onları oradan sildiremedi. Çünkü YSK’ya göre kişi sadece kendisi ile ilgili itirazda bulunabilirmiş. Bu durum birçok sıkıntı doğurdu. Burada yaşamayan ama ikameti olan insanların arama kaydı çıkıyor jandarma gelip soruyor ancak biz hiç görmedik adamı. Tüm itirazlarımız sonuçsuz kaldı. CHP’den birilerinin geldiğini duyduk ama görmedik.”ifadelerini kullandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(10 )
Şakir Tahta - Kimse muhtarı kotulemesin bu adam köyde yapilmayani her şeyi yaptı adamlar kaybetme ye doymuyo Kılıçdaroğlu gibi her sene aday oluyolar yeter artık olmuyosa bukemedigin bileği opeceksin muhtar bunlar silinmesede siz kazanırsınız rahat ol fark yerler
Kendnddj - Kılıçdaroğlu gibi diyorsun ama sana soruyorum muhtar hangi partili ?
Huuuu! - Huuuuu! Devleeetttt! YSK! Nereyesun!
Şakir Tahta - Muhtar arkandayiz ama sen ama Hüseyin rahat oladamlarda 50 kişi silinince bu sefer geçen seneki oyuda alamayacak arkandayiz
Halit Genç - Nüfus il ilgili bakanlık ne iş yapar. Bu sorunları neden çözmez. Masalarınizı boşa işgal etmeyin beyler.
Doğrucu - Dört dönemdir muhtarlık yapıyorsun, köye ne hizmet ettin ? Emekli maaşı alabilmek için oy ver dedirtiyorsun, çevre köylerin hepsinden doğalgaz geçti bizim köyde yok. Su deposu bile yaptırmadın. Artık sen tamam. HASAN ERDÖL MUHTAR ARPALIK ŞAMPİYON
Ergun - Muhtar gelenler boş gitmemiş oldu 10 ar binlira ödeyip devlete katkı yaptılar sayende
Ergun - Muhtarın keyifler yerinde işi çözmüş gibi duruyo helal olsun
Eroldemirbek - seçmen listesi yapılması için akp ysk dan görevi alıp iç işleri bakanına verirken ortalığı ayağa kaldırmazsan sonra başın bunlar gelir ülkede çalışkan muhalefet yok. bunca söylenenler yalan olamaz . neler söyleniyor neler . adamların yazlığına yüzlece kiş yazılmış haberleri bile çıktı bazı siyasiler özellikle bazı muhtarları ( çıkarcı olabilecek kullanışlı ) işlerinde değerlendirebilirler vardır böyleleri memur tayin eder gibi muhtarlarda tayin edilebilir belki de seçim kazanmalarına destek te olunabilir BELKİDE . MESELA ADRESE GÖRE SIRALI SEÇMEN YAZILIRKEN KARIŞIK YAZILMASINA GEÇİLİRKENDE ORTALIĞI AYAĞA KALDIRMAZSAN KOMŞU KOMŞUSUNU TAKİP EDEMEZ KOMSU EVDE YAZILI OLANIN TANIMADIĞI BİRİ OLDUĞUNU ANLAYAMAZ ..bazılarında her şey beklenir siyeset çok kirli.
İzmitli - Muhtar rahat ol hepsi silinecek adalet yerini bulur
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.