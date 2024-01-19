Gergerlioğlu, Yukarı Hereke sakinlerini rahatsız eden taş ocaklarını yerinde inceledi  

Yukarı Hereke‘de incelemelerde bulunan Gergerlioğlu, “Burada bulunan taş ocakları çevreyi, doğayı talan ediyor. Trafiği mahvediyor. Yeniden genişleme için izin almaya çalışıyorlarmış. Biz de bölgeye geldik. Yıllardır Yukarı Hereke halkına sorun çıkaran bu taş ocakları problemini yerinde tespit etmeye çalışıyoruz. Dev bir alanı yıllardır mahvediyorlar. Bu alanlarını daha da genişletmeye çalışıyorlar. Biz bölge sakinleriyle durumu konuşuyoruz. Bu ocaklardan çok şikayetçiler.” ifadelerini kullandı.

Madenlerin doğaya verdiği zararın haddi hesabı yok

Yukarı Hereke’de ikamet eden İbrahim Ergin, “Bu taş ocakları Yukarı Hereke’nin başına bela oldu. Çevreye doğaya ağaca verdikleri zararın haddi hesabı yok. Sayın vekilimizin yaşadıklarımızı yerinde görebilmesi için buraya davet ettik. Bu ocaklar sadece bir tane değil. 5-6 tane ocak Yukarı Hereke’nin doğasına zarar veriyor. Sadece çukur açmıyorlar sonrasında da bu çukurları şehirden getirdikleri cürufla dolduruyorlar. Buranın bir üstündeki yeri de cürufla doldurdular. Bu madde çok zararlı. Çernobil faciasında da kullanılmıştı ve onun çok özel şartlarda dökülmesi gerekiyor. Fakat bu dikkate alınmıyor. Ben çocukluğumdan beri buradayım. Burada doğayı katlediyorlar ve yasaları tanımıyorlar. Burada kendi rantlarını sürdürebilmek için doğa yok ediliyor. Bütün ocakların ruhsatı önce mermer ocağı olarak alınıyor sonra taşocağına dönüştürülüyor.” şeklinde konuştu.

Trafik sorunu büyük tehlike doğuruyor

İlk olarak Örgüç Madencilik sahasına giden Gergerlioğlu, “Bölgede yürüttükleri çalışmaların doğaya zarar verdiğini düşünüyoruz. Diğer taş ocakları da yerinde tespit edeceğiz. Bölgede geniş bir alan bu şekilde taşocağı şeklinde kullanılıyor. Burada faaliyet yürüten Örgüç Madencilik, Yukarı Hereke’nin altını oymuş durumda. Geçmişte yaptığı büyük dinamit patlamalarıyla mahallenin zemininde sarsılmalara sebep olan bu madenler. Olası bir depremde bölgede büyük hasarlara sebep olabilir. Ayrıca bu bölgede vatandaşlar yazın pencere açıp evlerini havalandıramıyorlar. Balkona çıkıp temiz bir hava alamıyorlar. Dinamit patlamaları, kamyonlar, taş kırma faaliyetleri yüzünden büyük bir toz felaketi yaşanıyor. Kronik hastalıkları olanlar bu tozdan çok rahatsız oluyor. Bunun yanı sıra burada büyük bir trafik sorununa da sebep oluyorlar. Yokuş yukarı çıkmaya çalışan araçlar yolda kalıp bir daha kalkış yapmakta zorlanıyorlar. Yoğun bir kamyon trafiği oluşuyor. Buda büyük tehlikelere sebep oluyor. Bölgedeki trafik oldukça zor şartlarda devam ettiriliyor. Yukarı Hereke halkı trafiğin bu durumundan da oldukça rahatsız. Biz de Yukarı Hereke’ye her geldiğimiz zaman kamyonların oldukça yoğun risk oluşturduğunu görüyoruz. Kendi aracımızla çıkarken bile oldukça sıkıntı yaşadık. Burada oluşan trafik ve çevre sorunları Kocaeli milletvekili olarak beni rahatsız ediyor. Sonuç olarak Yukarı Hereke halkı bu taş ocaklarından oldukça rahatsız. Biz bu durumu Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlık düzeyinde değerlendireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Yukarı Hereke’nin mezarlığına dayanmış!

Yukarı Hereke’de genişlemek için ÇED raporu almaya çalışan Simge Mat Madencilik’in çalışma sahasına giden Gergerlioğlu, “Yukarı Hereke’de gezmeye devam ediyoruz! Taş ocaklarının bölgeye verdikleri zararlar çok büyük! Çünkü çok fazla sayıda taş ocağı var. Taş ocakları her yeri kazıp duruyorlar. Genişleme çalışmaları yapıyorlar. Bu da Yukarı Hereke halkını rahatsız ediyor. Farklı ocaklara giderek durumun ciddiyetini herkese göstermek istiyoruz. Simge Mat Madencilik çalışma alanını o kadar çok genişletmiş ki Yukarı Hereke halkının mezarlık alanına sıfır noktaya kadar gelmiş. Mahalle sakinleri, “bu ocakların bizim ölümüze bile saygısı yok” diyorlar. Bu madenler için Yukarı Hereke’ye çıkan kamyonlar kendileri için açılan yol çok yokuş diye vatandaşların kullandığı yolu da kullanıyorlarmış. Taşıdıkları mıcır ve taş parçalarını yola saçarak gittiklerini söylüyorlar. Bu durumda kaza riski oluşturuyor ve mahalle sakinlerinin araçlarına ciddi zarar veriyor. Bunun yanı sıra madencilik mevzuatı ocakların yerleşim alanlarına 500 metre uzaklıkta olması gerektiğini söylüyor. Fakat Simge Mat madencilik’in genişlemek istediği yerin 90 metre ilerisinde evler bulunuyor. Bu insanların canı ve malı risk altında olacak. Genişleme çalışmalarını tonlarca dinamit patlatarak gerçekleştirmeyi düşünüyorlar. Daha önce bu patlamalardan dolayı Yukarı Hereke sakinlerinin evleri zarar görmüştü. Bu madenler rant elde edecek diye vatandaşın dişiyle, tırnağıyla biriktirip yaptığı evlerin zarar görmesine göz yumamayız. Doğayı talan edip ağaç kıyımı yapmalarını öylece izleyemeyiz.” ifadelerini kullandı.

Korkunç derecede doğaya zarar veriyorlar

Bölge sakinlerinden İbrahim Ergin, “Bu taş ocakları yıllardır Yukarı Hereke’de çevreye doğaya zarar veriyor. Zarar verdikleri yetmiyormuş gibi ağaç katliamları yapıyorlar. Dolayısıyla Yukarı Herekeliler olarak bu durumdan oldukça rahatsızız! Bakın kendiniz de bu çevreleri görüyorsunuz. Bahanelerle sürekli alanlarını genişletiyorlar. Korkunç derecede doğaya zarar veriyorlar. Eskiden çok dinamit atıyorlardı Allah’tan şimdi çok fazla dinamit atmıyorlar. Fakat genişleme çalışmaları sırasında yine başlayacaklarmış dinamit patlatmaya. Dağı taşı parçalıyorlar. Bu durum halka da doğaya da büyük bir rahatsızlık veriyor. Bu durumu TBMM de dile getirseniz seviniriz. Bu doğa talanına dur demeniz için sizi çağırdık.” şeklinde konuştu.

‘ÇED sürecini takip edeceğiz’

Çekim yaptığı esnada gelen firma yetkilileriyle de görüşen Gergerlioğlu, Taş ocaklarıyla ilgili bölge halkının başvuruları ve şikayetleri olduğunu söyledi. Bölge halkının buradaki kamyonların trafiğe verdiği sıkıntılar, toz oluşumu ve genişleme çalışmaları konusunda sıkıntılar olduğunu da belirtti.

Maden ocağı personeli ve mahalle sakini İbrahim Ergin’in aralarındaki diyalog şöyle;

Taşocağı çalışanı: Bizim yollarımızın asfalt olduğunu görüyorsunuz. Karayollarında iznimizde var. Bu bölge Karayolları alanında. Bütün tedbirler de alınıyor. ÇED raporunu alıyoruz, devletten gerekli izinleri alıyoruz. Başka ne yapabiliriz acaba?

Gergerlioğlu: Biz hükümetin aldığı her kararın vatandaş için sağlıklı olduğuna inanmıyoruz. Alınan ÇED raporlarının yasal olduğunu düşünmüyoruz. Buradaki genişleme çalışmalarının da doğru olmadığını düşünüyoruz. Yeni ÇED sürecini de takip edeceğiz. Biz muhalefet partisi olarak elbette ki bunu eleştiririz. Bakın görüyorsunuz vatandaş bana buradaki yaşadığı sıkıntıyı, derdini anlatıyor.

İbrahim Ergin: Simge Mat Madencilik’in sınırları bizim mezarlıklarımıza kadar dayanmış durumdadır. Bu arkadaşımız firmanın yetkilisi sonuçta oradan ekmek yiyor. Bu sebeple de bu şekilde konuşabilir tabii ki. Bakın bizim ölülerimize kadar dayanmışlar onlara bile saygıları yok. Biz artık rahatsızız. Doğayı talan ediyorsunuz. Burada ağaç yetişmiyor. Siz bizim mahallemize zarar veriyorsunuz önce bu konuda anlaşalım!