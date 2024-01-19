Kocaeli Bilnet 1’inci sınıf öğrencileri ilk karnelerini aldı

Özel Kocaeli Bilnet İlkokulu 1’inci sınıf öğrencileri ‘İlk Karnem Etkinliği’ni büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi. Konferans salonunda gerçekleşen törende 1’inci sınıf öğrencileri öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları törenle karne sevincini yaşadı.
İZLEYENLERİ GURURLANDIRDILAR
Öğrencilerin yıl boyu katıldıkları etkinliklerdeki fotoğraflarından oluşan anı slaytını veliler büyük bir heyecanla izledi. Ailelerinin de katıldığı ilk karnem töreni boyunca öğrencilerin keyifli halleri gözlerden kaçmadı. Söyledikleri şarkılarla ve yaptıkları danslarla izleyenleri gururlandırdılar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.