19 Oca 2024 - 11:41- Eğitim G:

Kocaeli Bilnet 1’inci sınıf öğrencileri ilk karnelerini aldı

Özel Kocaeli Bilnet İlkokulu 1’inci sınıf öğrencileri, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılının 1’inci dönemini unutulmaz bir etkinlikle tamamlamış oldu

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Kocaeli Bilnet 1’inci sınıf öğrencileri ilk karnelerini aldı mask
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Özel Kocaeli Bilnet İlkokulu 1’inci sınıf öğrencileri ‘İlk Karnem Etkinliği’ni büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi. Konferans salonunda gerçekleşen törende 1’inci sınıf öğrencileri öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları törenle karne sevincini yaşadı.

İZLEYENLERİ GURURLANDIRDILAR

Öğrencilerin yıl boyu katıldıkları etkinliklerdeki fotoğraflarından oluşan anı slaytını veliler büyük bir heyecanla izledi. Ailelerinin de katıldığı ilk karnem töreni boyunca öğrencilerin keyifli halleri gözlerden kaçmadı. Söyledikleri şarkılarla ve yaptıkları danslarla izleyenleri gururlandırdılar.
# büyük

19 Oca 2024 - 11:41 - Eğitim

Muhabir  Haber Merkezi

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