Kocaeli Bilnet 1’inci sınıf öğrencileri ilk karnelerini aldı

Özel Kocaeli Bilnet İlkokulu 1’inci sınıf öğrencileri ‘İlk Karnem Etkinliği’ni büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi. Konferans salonunda gerçekleşen törende 1’inci sınıf öğrencileri öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları törenle karne sevincini yaşadı.

İZLEYENLERİ GURURLANDIRDILAR

Öğrencilerin yıl boyu katıldıkları etkinliklerdeki fotoğraflarından oluşan anı slaytını veliler büyük bir heyecanla izledi. Ailelerinin de katıldığı ilk karnem töreni boyunca öğrencilerin keyifli halleri gözlerden kaçmadı. Söyledikleri şarkılarla ve yaptıkları danslarla izleyenleri gururlandırdılar.