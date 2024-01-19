19 Oca 2024 - 11:55 - Gündem

Yargıtay'a atanan 4 yeni üyenin görev yerleri belli oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından Yargıtay üyeliğine seçilen Hasan Yılmaz, Ahmet Akça, İsmail Uçar ve İhsan Kamil Akçadırcı'nın görev yapacakları daireler belli oldu. Öte yandan yargıda rüşvet iddialarını gündeme getiren eski İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, 1. Hukuk Dairesine atandı.