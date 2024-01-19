Yargıtay'a atanan 4 yeni üyenin görev yerleri belli oldu

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 17 Ocak'ta Yargıtay üyeliğine seçilen 4 yeni üyenin görev yerlerini belirledi.
Dairelerin iş, ihtiyaç ve kadro durumu göz önünde bulundurularak eski Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz ile eski İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar 1. Hukuk Dairesine, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça 7. Ceza Dairesine, eski İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili İhsan Kamil Akçadırcı ise 5. Ceza Dairesine görevlendirildi.
Eski İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Anadolu Adliyesi'nde bazı hakimlerin rüşvet aldığına, iş takibi, aracılık ve usulsüzlük yaptığına ilişkin HSK'ya dilekçe yazmıştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.