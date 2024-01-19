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Yargıtay'a atanan 4 yeni üyenin görev yerleri belli oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından Yargıtay üyeliğine seçilen Hasan Yılmaz, Ahmet Akça, İsmail Uçar ve İhsan Kamil Akçadırcı'nın görev yapacakları daireler belli oldu. Öte yandan yargıda rüşvet iddialarını gündeme getiren eski İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, 1. Hukuk Dairesine atandı.

Anadolu Ajansı
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Yargıtay'a atanan 4 yeni üyenin görev yerleri belli oldu mask

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 17 Ocak'ta Yargıtay üyeliğine seçilen 4 yeni üyenin görev yerlerini belirledi.

Dairelerin iş, ihtiyaç ve kadro durumu göz önünde bulundurularak eski Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz ile eski İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar 1. Hukuk Dairesine, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça 7. Ceza Dairesine, eski İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili İhsan Kamil Akçadırcı ise 5. Ceza Dairesine görevlendirildi.

Eski İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Anadolu Adliyesi'nde bazı hakimlerin rüşvet aldığına, iş takibi, aracılık ve usulsüzlük yaptığına ilişkin HSK'ya dilekçe yazmıştı.
# yeni, cumhuriyet, Ankara, ceza

19 Oca 2024 - 11:55 - Gündem

Muhabir  Anadolu Ajansı

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