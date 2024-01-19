Sepetlipınar Mahallesi'nde ikamet eden çocuklar, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'ye kendi el yazılarıyla mektup yazarak, mahallelerine park yapılmasını istedi. Mektubu okuyan Yasin Özlü, ekibine talimat vererek, çocukların isteklerinin yerine getirilmesini istedi. Harekete geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çocukların mektuplarında da ismini koyduğu Şirinler Parkı'nın yapımına başladı. Oyun grupları ve kauçuk zemini yapılan parkın, çevre düzenlemesi de tamamlanarak çocukların hizmetine sunulacak.
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Çocukların mektubu karşılık buldu
Başiskele'de mahallelerine park yapılmasını isteyen çocuklar, Belediye Başkanı Yasin Özlü'ye mektup yazdı. Başkan Özlü'nün talimatıyla harekete geçen ekipler, çocukların istediği alana park yapılması için çalışmalara başladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.