Yeniler takımla kaynaştı

İKİSİ DE HAZIR GELDİ
Devre arasında takıma yeni oyuncular katmaya devam eden Kocaelispor’da, önceki gün Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda düzenlenen antrenmana yeni transferler de katıldı. Buriram United’dan aldığımız Ramil Şeydayev ve son olarak Kasımpaşa forması giyen yeni transferimiz Duhan Aksu antrenmana katıldı. Ayağının tozu ile antrenmana çıkan futbolcuların ikisi de hazır bir şekilde geldi. 2 oyuncu da takımlarında aktif olarak forma giyiyorlardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.