Yeniler takımla kaynaştı

İKİSİ DE HAZIR GELDİ

Devre arasında takıma yeni oyuncular katmaya devam eden Kocaelispor’da, önceki gün Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda düzenlenen antrenmana yeni transferler de katıldı. Buriram United’dan aldığımız Ramil Şeydayev ve son olarak Kasımpaşa forması giyen yeni transferimiz Duhan Aksu antrenmana katıldı. Ayağının tozu ile antrenmana çıkan futbolcuların ikisi de hazır bir şekilde geldi. 2 oyuncu da takımlarında aktif olarak forma giyiyorlardı.