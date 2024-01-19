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Yeniler takımla kaynaştı

Kocaelispor’un yeni transferleri Ramil Şeydayev ve Duhan Aksu, önceki gün düzenlenen antrenmanda ilk kez takım ile birlikte çalıştı

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
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İKİSİ DE HAZIR GELDİ

Devre arasında takıma yeni oyuncular katmaya devam eden Kocaelispor’da, önceki gün Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda düzenlenen antrenmana yeni transferler de katıldı. Buriram United’dan aldığımız Ramil Şeydayev ve son olarak Kasımpaşa forması giyen yeni transferimiz Duhan Aksu antrenmana katıldı. Ayağının tozu ile antrenmana çıkan futbolcuların ikisi de hazır bir şekilde geldi. 2 oyuncu da takımlarında aktif olarak forma giyiyorlardı.
# RAMİL ŞEYDAYEV, Duhan Aksu, yeni, Kocaelispor, Kasımpaşa

19 Oca 2024 - 12:20 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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