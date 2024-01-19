Gölcükspor’dan transfer atağı

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Sol bek eksikliğini Gümüşhanespor'dan Emre Kömürcü ile dolduran temsilcimiz, Kelkit Hürriyet Spor Kulübü'nden kenar forvet oyuncusu Enes Ocak ile anlaşma sağladı. Kırmızı Siyahlı ekibe katılan oyuncular kampa dahil edilip, takımla çalışmalara başladı. Kırmızı Siyahlılar ayrıca Yuvacıkspor’dan eski oyuncuları Tolunay Bekçi ve kaleci Mertcan Bodur ile anlaşma sağladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.