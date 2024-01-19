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Gölcükspor’dan transfer atağı

Teknik Direktör Ömer Faruk Uzuner'in rapor doğrultusunda yapılan transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor, öncelikli olarak eski kaptanı Oktay Pop ve Burak Toker’in takım ile anlaşmasının ardından dört yeni futbolcu ile anlaşma sağladı.

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Sol bek eksikliğini Gümüşhanespor'dan Emre Kömürcü ile dolduran temsilcimiz, Kelkit Hürriyet Spor Kulübü'nden kenar forvet oyuncusu Enes Ocak ile anlaşma sağladı. Kırmızı Siyahlı ekibe katılan oyuncular kampa dahil edilip, takımla çalışmalara başladı. Kırmızı Siyahlılar ayrıca Yuvacıkspor’dan eski oyuncuları Tolunay Bekçi ve kaleci Mertcan Bodur ile anlaşma sağladı.
# Ömer Faruk Uzuner, Gümüşhanespor, Emre Kömürcü, sol bek, anlaşma

19 Oca 2024 - 12:21 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

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