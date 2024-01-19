19 Oca 2024 - 12:21 - Spor

Gölcükspor’dan transfer atağı

Teknik Direktör Ömer Faruk Uzuner'in rapor doğrultusunda yapılan transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor, öncelikli olarak eski kaptanı Oktay Pop ve Burak Toker’in takım ile anlaşmasının ardından dört yeni futbolcu ile anlaşma sağladı.