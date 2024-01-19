Oktay Pop devre arasına hazırlanıyor

BİREYSEL ANTRENMAN YAPIYOR

Gölcükspor’un yeni transferi Oktay Pop ligin ikinci yarısına hazırlamak için atletik performans antrenörü Mehmet Utku Kukul ile bireysel antrenman çalışmalarını sürdürüyor. Günde çift antrenman yapan Oktay Pop ikinci yarıdaki maçlara yetişmesi bekleniyor. Antrenmanda ise Isınma hareketleri ile başlayan çalışma kuvvette devamlılık parkuru ve MAS koşu çalışmaları ile sona erdi.