Oktay Pop devre arasına hazırlanıyor

BİREYSEL ANTRENMAN YAPIYOR
Gölcükspor’un yeni transferi Oktay Pop ligin ikinci yarısına hazırlamak için atletik performans antrenörü Mehmet Utku Kukul ile bireysel antrenman çalışmalarını sürdürüyor. Günde çift antrenman yapan Oktay Pop ikinci yarıdaki maçlara yetişmesi bekleniyor. Antrenmanda ise Isınma hareketleri ile başlayan çalışma kuvvette devamlılık parkuru ve MAS koşu çalışmaları ile sona erdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.