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Oktay Pop devre arasına hazırlanıyor

Bölgesel Amatör Lig temsilcilerimizden Gölcükspor'un Antalya'daki devre arası kampında, Teknik Direktör Ömer Faruk Uzuner’in nezaretinde Atletik performans antrenörümüz Mehmet Utku Kukul ile yeni transfer Oktay Pop’u ligin ikinci yarısına hazırlamak için bireysel antrenmanlarını gerçekleştiriyor.

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Oktay Pop devre arasına hazırlanıyor mask

BİREYSEL ANTRENMAN YAPIYOR

Gölcükspor’un yeni transferi Oktay Pop ligin ikinci yarısına hazırlamak için atletik performans antrenörü Mehmet Utku Kukul ile bireysel antrenman çalışmalarını sürdürüyor. Günde çift antrenman yapan Oktay Pop ikinci yarıdaki maçlara yetişmesi bekleniyor. Antrenmanda ise Isınma hareketleri ile başlayan çalışma kuvvette devamlılık parkuru ve MAS koşu çalışmaları ile sona erdi.
# OKTAY POP, yeni, Gölcükspor

19 Oca 2024 - 12:22 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

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