Kredi ödemelerinde rekor artış! Yüzde 116 arttı, 1 trilyon liraya yaklaştı

Kredi kartı ile yapılan ödemelerin tutarı rekor kırdı. 881,2 milyar TL'ye çıkarken, banka kartı ile yapılan ödemelerin tutarı 142,6 milyar TL, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerin tutarı ise 17,5 milyar TL oldu.

Mağaza içi yapılan kartlı ödemelerde temassız ödemelerin payı da artmaya devam etti. Aralık ayında mağaza içi yapılan her 4 kartlı ödemeden 3'ü temassız gerçekleşti.

İnternetten yapılan kartlı ödemelerde ise artış yüzde 110 oldu ve 278 milyar TL'ye ulaştı.

Toplam kart sayısı da artmaya devam ediyor. Aralık ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 117,7 milyon, banka kartı sayısı 189,5 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 90,0 milyon adet oldu.

Toplam kart sayısı ise 397,2 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artış gösterdi.

Kredi kartı adedinde yüzde 18, banka kartı adedinde yüzde 12 ve ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 26'lık artış yaşandı.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve gelecek yılı kapsayan ' 2024 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na, göre; enflasyonu artıran tüketim artışlarını önlemek amacıyla birtakım uygulamalar hayata geçirilecek. Buna göre kredi kartıyla alışverişte ve nakit çekiminde taksit sayısı için ilave önlem alınacak.