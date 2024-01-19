Minik Armağan’ın babasından Hürriyet’e teşekkür

Çocukların eğitimini ve geleceğini önemseyen İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evleri, hem çocukların hem de velilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Tüysüzler Çınar Çocuk Evi öğrencilerinden minik Armağan’ın babası kurumdan duyduğu memnuniyeti İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e attığı mesajla ifade etti.

“ÇOCUĞUMUZ OKUL SEVDALISI OLDU”

Armağan’ın babası mesajında şu ifadelere yer verdi: Özel anaokulunda uyumlanamayan oğlum Armağan’ı Çınar Çocuk Evi Tüysüzler’e kayıt ettirdik. İlk günden beri şefkatle, sabırla ve öğretmenlerimizin üstün ilgisiyle oğlumuz tam bir okul sevdalısı haline geldi. Belediyemize güvenmenin bir kez daha haklılığını yaşadık sayenizde. Bugün ne kadar iyi bir tercih yaptığımızı bir kez daha anlamış olduk. Sizler hayatımıza dokundunuz ve bir partiliniz olarak bu kurumun kalitesinden dolayı son dereceye gururluyuz.



HÜRRİYET, “ÇOCUKLAR BİZİM HER ŞEYİMİZ”

Mesajı sosyal medyada paylaşarak duygularını belirten Başkan Hürriyet, “Sabah telefonumu açtığımda okuduğum en güzel mesaj. Bir güne bundan daha güzel başlanamazdı heralde.

Çınar Çocuk Evlerimiz yaptığımız en iyi işlerden Çocuklar bizim her şeyimiz. Onlar mutlu olduğunda o kadar çok mutlu oluyorum ki...



“ÇOCUKLAR HEP GÜLSÜN”

Kendi çocuğumu siyasetin yoğunluğundan büyütemedim, karne törenlerinin çoğuna gidemedim, içimde uhde kalan çok şeyler oldu ama tüm çocuklarımızın geleceklerine yatırım yaptığımızda kendi çocuğumla yaşayamadığım yıllarımın üzüntüsünü unutturuyor.

Tüm çocuklar hep mutlu olsun. Hep gülsün. Onlar hep iyi olsunlar inşallah” ifadelerini kullandı.