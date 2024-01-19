Dokuzlar'dan esnaf ve vatandaşa ziyaret

SKM Programları kapsamında saha çalışmalarına devam eden AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, İzmit’in çeşitli yerlerinde esnaf ve vatandaşlara yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Gerçekleştirilen ziyaretlerde esnaf ve vatandaşların yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılanan Başkan Dokuzlar’a ilçe yöneticileri ve meclis üyeleri de eşlik etti.

“SAMİMİYETİMİZİ TAM MANASIYLA YANSITIYORUZ”

Esnaf ve vatandaşlara yönelik yapılan ziyaretlerde samimi ve hoş vakit geçiren Başkan Dokuzlar : “ Gönülden gönüle oluşturduğumuz bir bağ söz konusu. Bu bağı koruyabilmenin sırrı vatandaşımıza dokunmaktan geçiyor. Allah’ın izniyle bu süreçte adım atmadık, temas etmedik kimse bırakmayacağız. Vatandaşlarımız kendilerine yönelik sergilenen yapmacık ve sahte gülüşlerden bıkmış ve sıkılmış durumda. Biz vatandaşlarımız ile gönül diliyle konuşuyoruz. Samimiyetimizi tam manasıyla yansıtıyoruz. Esnaflarımız ve vatandaşlarımıza yönelik aksatmadan sürdürdüğümüz ziyaretlerimizde değer gördüğümüzü ve sevildiğimizi hissediyoruz. Buda bize güç veriyor. Bizim sevdamız var. Bizim enerjimiz var. Hizmet işi, bizim işimiz. Bilmeyen ne bilsin.”dedi