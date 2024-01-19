Şike kumpasında dört sanığa yakalama kararı

FETÖ'nün 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurdukları gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı dava, istinafın usulden bozma kararının ardından yeniden görüldü. Mahkeme heyeti dört sanık hakkında yakalama kararı çıkarttı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanıklardan Hidayet Karaca ve bazı sanıklar Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müdahil Fenerbahçe Kulübü ve sanıkların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

ARDIÇ'TAN FENERBAHÇE'YE SUÇLAMA

Dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü sanık Nazmi Ardıç, savunmasında kumpas iddiasının gizli tanıkla gündeme geldiğini söyleyerek "Fenerbahçe Spor Kulübü 20 milyondan fazla, 25 milyona yakın taraftarı olan bir kulüptür. İnsanlar bu kulübe gönüllerini vermiştir ve artık bir aidiyet duygusu oluşmuştur. Bu aidiyet duygusuyla kumpas algısı üretilmiştir. Bununla FETÖ iddiaları, kumpas iddiaları üretilmiştir. Bu dava başlı başına uydurmadır. Beraatımı talep ediyorum" dedi. Sanık Hidayet Karaca ise Yargıtay'daki karar verilene kadar beklenilmesini istedi.

4 SANIĞA YAKALAMA KARARI

Mahkeme sanıklar Necmettin Karapınar, Halil Ardıç, Harun Birsel ve Abdullah Çelik hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Heyet, sanık Necati Keskin hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

DAVADA NE OLMUŞTU?

Dava, 4 Haziran 2021'de karara bağlanmıştı. Kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca toplam 1292 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç ise 1971 yıl 1 ay hapse mahkum olmuştu. Dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Ahmet Kalender ise toplam 1766 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 29 sanıkla ilgili ise "beraat ve karar veya ceza verilmesine yer olmadığına" yönelik hükümler kurulmuştu.

Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, bazı eksiklikler olduğu gerekçesiyle ilk derece mahkemesinin kararını usulden bozmuştu.