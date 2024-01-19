Kocaeli'de karne heyecanı!

İzmit ilçesindeki Ulugazi İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi. Minikler, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u okulun girişinde çiçekle karşıladı. Sınıfları gezen ve öğrencilere karnelerini takdim eden Vali Yavuz, öğretmenlere teşekkür etti.

"Şehrimizdeki eğitim öğretim altyapımızı yüzde 100'e çıkardık"

1554 okulda 29 bin 39 öğretmenin, 437 bin 638 öğrenciye eğitim ve öğretim hizmeti verdiğini ifade eden Yavuz, "Eğitim altyapımızın hazırlanması ve evlatlarımızın daha iyi ortamda eğitilmesi için Valilik olarak yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, şehrimizdeki eğitim öğretim altyapımızı yüzde 100'e çıkardık. 50 okulumuz varsa, bu dönemde 50 okul daha yaptık, 2 katına çıkardık. 30 okulun depreme dayanıksız olması vesilesiyle yıkımını gerçekleştirdik. Ayrıca hayırsever desteği de sağlamak suretiyle, önümüzdeki günlerde çok daha fazla okul yapacağız" dedi.

Vali Yavuz'dan 2 okul müjdesi

İlerleyen günlerde hayırseverlerin desteğiyle 2 okulun daha yapılacağının müjdesini veren Vali Yavuz, "Gölcük ilçemizdeki 32 sınıflı Donanma Okulumuzu Ford Otosan yapacak. 32 sınıflı bir okulun yapımını da İbrahim Vefa Aracı gerçekleştirecek. Bunun dışında 10 okulun daha hayırsever desteğiyle yapılması için bizzat benim yürüttüğüm görüşmeler devam ediyor. Kesinleştikçe bunları sizinle paylaşmış olacağım. Hedefimiz, ilk etapta hayırsever desteğiyle 12 okul yapmak" diye konuştu.

"Milliyetçilik, vatanseverlik bu ülke için çalışmaktır"

Eğitimin, toplumun her kesimini ilgilendiren bir husus olduğuna dikkat çeken Vali Seddar Yavuz, "Kimimiz anne baba, kiminiz hala teyze, kiminiz dayı amca, kiminiz büyükanne büyükbaba ama her halükarda bir evladımızın eğitimiyle ilgiliyiz. Hiçbir şey değilsek de yüce Türkiye milletinin bir ferdiyiz. Dün ilk defa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gururu bir hadise yaşadık. Bir Türk astronotu uzaya gönderdik. Tüylerimiz diken diken oldu, gece sevinçten uyuyamadık. İşte çağdaş Türkiye Cumhuriyeti diye sürekli tekrar tekrar söylediğimiz ama bunun gerçek anlamda ne olduğunu çok konuşmadığımız hadiseler gerçekleşiyor. Artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti akıllı teknoloji konuşuyor, artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti özellikle savunma sanayii başta olmak üzere, birçok alanda önder ve lider konuma gelme ya da önder ve liderle başa başa yarışma sevdası içerisinde. İşte bütün bu yatırımlarımız yüce Türk milletinin hür ve bağımsız yaşaması için, biraz önce ifade ettiğim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu vizyondur. Milliyetçilik, vatanseverlik bu ülke için çalışmaktır. Bu ülke için kim çalışıyorsa, kim fedakarlık yapıyorsa biz ona selam dururuz" ifadelerini kullandı.