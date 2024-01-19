Kartepe ilçesinde karda kaydığı şambrelden düşerek yaşamını yitirdiği iddia edilen kadının yakınları, işletme hakkında suç duyurusunda bulundu. İlçedeki bir tesise ait alanda 14 Ocak'ta şambrelle karda kayan Tuğba Paloluoğlu (50), pistten çıkarak düştü. Özel hastaneye kaldırılan Paloluoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Paloluoğlu'nun yakınları, tesisin çevresindeki tel örgülerde boşluk bulunduğunu öne sürerek ihmal iddiasıyla işletme ve sorumlular hakkında Körfez Adliyesine suç duyurusunda bulundu.
- Asayiş
Kayak merkezinde hayatını kaybeden kadının yakınları suç duyurusunda bulundu!
Kartepe ilçesinde karda kaydığı şambrelden düşerek yaşamını yitirdiği iddia edilen kadının yakınları, işletme hakkında suç duyurusunda bulundu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.