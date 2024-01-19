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Cinnet getiren polis aile fertlerini vurduktan sonra intihar etti: 3 ölü, 1 yaralı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde cinnet getiren komiser; kızını, eşini ve annesini vurduktan sonra intihar etti. Dehşet veren olayda komiser ve kızı olay yerinde, eşi hastanede hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı
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Cinnet getiren polis aile fertlerini vurduktan sonra intihar etti: 3 ölü, 1 yaralı mask
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Olay, Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Geyve'de komiserlik yaptığı öğrenilen İlker Tarık Ünal, boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmak için eve geldi. Tartışma sırasında cinnet getiren komiser; kızını, eşini, kendi annesi N. Ünal'ı silahla vurduktan sonra intihar etti. Dehşet veren olayda komiser ve kızı olay yerinde, eşi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan komiserin annesinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
# Sakarya, cinnet, sevk edildi, sağlık

19 Oca 2024 - 14:01 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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