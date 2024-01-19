Olay, Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Geyve'de komiserlik yaptığı öğrenilen İlker Tarık Ünal, boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmak için eve geldi. Tartışma sırasında cinnet getiren komiser; kızını, eşini, kendi annesi N. Ünal'ı silahla vurduktan sonra intihar etti. Dehşet veren olayda komiser ve kızı olay yerinde, eşi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan komiserin annesinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
- Asayiş
Cinnet getiren polis aile fertlerini vurduktan sonra intihar etti: 3 ölü, 1 yaralı
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde cinnet getiren komiser; kızını, eşini ve annesini vurduktan sonra intihar etti. Dehşet veren olayda komiser ve kızı olay yerinde, eşi hastanede hayatını kaybetti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.