19 Oca 2024 - 14:03- Spor G:

Geçen hafta MANİSA TARZANI’na değil, sahadaki düdüklü CEYN’in ayak oyunlarına yenildik... YARIN HEPİMİZ ‘SAĞLAM’IZ!

Kocaelispor, adeta kendi elleriyle lider yaptığı Eyüpspor takımını konuk ediyor. Bu sezonun finali olarak nitelenen maç yarın 19.00’da başlayacak. Kocaeli Stadyumu’ndaki bu tarihi maçı TRTSpor ve Beinmax-1 canlı yayınlayacak…

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Geçen hafta MANİSA TARZANI’na değil, sahadaki düdüklü CEYN’in ayak oyunlarına yenildik... YARIN HEPİMİZ ‘SAĞLAM’IZ! mask

Stat çevresi yine ana-baba gününe dönecek. Sorgulanmaya başlanan teknik direktör Ertuğrul Sağlam için de kritik bir maç olacak. Yarın teknik adamı, futbolcusu, yöneticisi, taraftarı, basınıyla hepimiz bu maça odaklandım, hepimiz Sağlam duralım…

EYÜP KAZANIRSA İŞİMİZ BİTER… YENERSEK ADETA 6 PUAN KAZANIRIZ…

Kocaelispor sezonun en kritik maçına çıkıyor. Yeşil Siyahlılar, adeta kendi elleriyle zirveye ittiği Eyüpspor’la ikinci yarının ikinci hafta maçına, bir başka deyişle de iç sahadaki ilk maçına çıkıyor. Sezonun ikinci yarısında hakem skandalları sonucu 2-1 yenildiği Manisa deplasman maçıyla başlayan Kocaelispor’da, bu maçta yaşanan savunma hataları canımızı yaktı. Yarınki Eyüp maçı öncesinde de, hakem konusunda endişeliyiz, zira Kocaelispor başkanı Engin Koyun ve yöneticiler, maç sonrasındaki açıklamaları sonrasında ağır cezalara çarptırıldılar. Yarın da sahada bir hakem tepkisi yaşanabilir.

KADRO DEĞİŞİYOR… SAVUNMA YİNE GÖZDEN GEÇİRİLİYOR…

Emir ve Oğuz Ceylan, Manisa maçında sakatlıkları ve cezaları nedeniyle oynayamadılar. Mehmet Yılmaz ve Burak monte edilirken, savunmaya bu şekilde önlem alındı, ama kalemizde rezalet gol ve pozisyonlar yaşadık. Yarınki maçta kalede Gökhan, savunmada Oğuz, Yusuf, Emir, Burak, önlerinde Vukoviç, ortada Yusuf Cihat, Candeias, Beridze, Barış, santrfor Tanke düzeniyle sahaya çıkılması bekleniyor. 

TÜM GÖZLER HAKEM ALİ YILMAZ’DA OLACAK

Geçen hafta hakem faciası yaşayan Kocaelispor’un, daha da kritik olan liderle oynayacağı yarın akşamki maçta, karşılaşmayı yönetecek olan hakem Ali Yılmaz mercek altına alınacak. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’ndaki maçta Oğuz Terzi ve Hüsnü Emre Çelimli, Yılmaz’ın yardımcılıklarını yapacak. 4.hakem Hakan Ülker olacak. Bu arada, önceki günkü idmanı takip eden Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanı Tahir Büyükakın, yarınki maçta da takıma destek verecek. Vali Seddar Yavuz’un da maça gelmesi bekleniyor.

# Kocaelispor, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, Engin Koyun, Ertuğrul Sağlam

19 Oca 2024 - 14:03 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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