Meteoroloji tarih verdi: Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; yarın bölgede yağışların, öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli'nde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde düşeceği tahmin ediliyor.
Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yağmur ve sağanak olarak başlayacak yağışların, zamanla havanın soğumasıyla kuvvetli karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.