Obilet, yarıyıl tatilinde ailece gezilecek 5 rota önerdi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Obilet'in seyahat editörleri, 5 Şubat'a kadar sürecek yarıyıl tatilinde, günübirlik gezilebilecek yerlerden araç kiralayarak yakın şehirlere yapılacak yolculuklara kadar 5 rota derledi.

Sapanca, Uludağ, Eskişehir, Kocaeli, Erzurum ve çevresi, bu mevsimde keşfedilecek öne çıkan yerler olarak göze çarpıyor. Bu yerlerde karlar altındaki manzaranın tadını çıkarırken, buz tutmuş bir gölün kenarında yürüyüş yapılabiliyor ya da sıcak içecekle bir kafede oturulabiliyor.



Şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler için en ideal kaçış noktaları arasında Sapanca yer alırken, buraya İstanbul'dan araçla yaklaşık 2 saatte ulaşılabiliyor.



Kayak ve snowboard gibi kış sporlarını denemek isteyenler için Uludağ önerilirken, tatili büyük şehirler yerine kar altında geçirmek isteyenler için Erzurum öne çıkıyor.



Son dönemde sanat ve kültür kenti olarak dikkati çeken Eskişehir'de tema parktan doğa turizmine, tarihi yerlerden çarşılara kadar pekçok alternatif bulunuyor.



İstanbul'a yaklaşık 1 saat uzaklıkta bulunan Kocaeli, her mevsim günübirlik ziyaretçilerin ilgi odağı olurken, İstanbul'a en yakın kayak merkezi konumundaki Kartepe de bu kentte yer alıyor.