O borçlara af geliyor

Kamuson’da yer alan habere göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olan vatandaşlara af imkanı sunacak. Torba Kanun tasarısında yer alan maddenin yasalaşması halinde, ödenmemiş GSS primleri, gecikme cezası ve gecikme zammı gibi tüm borçlardan vazgeçilecek.

GSS PRİM BORCU NE KADAR?

GSS’ye 1 Ocak 2012 tarihinde yapılan değişiklikle prim ödeme zorunluluğu getirildi.

Genel Sağlık Sigortası'nda kapsam dışı kalanlar, çalışmayanlar ve çalışanlar olarak ikiye ayrılıyor. Sigortalı çalışanların primlerini işveren ödediği için borç durumu oluşmuyor ancak çalışmayanların kendi primlerini dışarıdan ödemeleri gerekiyor ve bu nedenle de her ay sigorta borcu olabiliyor.

GSS BORCU NEDEN OLUR?

Aylık gelirin asgari ücretin üçte birini aşıp aşmadığı gelir testi ile tespit edilir ancak gelir testi yaptırılmadığında her ay ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin yüzde 3’ü tutarında GSS prim hesabında borç durumu oluşur. Bu sebeple de GSS prim borcu birikir.

GSS borcunu zamanında ödemeyenlerden, SGK icra veya haciz yoluyla söz konusu borç talep edebilir.

GSS AFFINDAN KİMLER YARARLABİLİR?

1 Ocak 2014 tarihinden önce GSS prim borcu olanlar söz konusu af düzenlemesinden yararlanma imkanına sahip olacak. Bu kapsamda ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri, gecikme cezası ve gecikme zammından tamamen vazgeçilecek.

AYLIK GSS PRİM TUTARI NE KADAR?

GSS primleri asgari ücretle doğru orantılı olarak belirlenmesi sebebiyle bu yılın sonuna kadar ödenecek aylık prim tutarı 600 lira, yıllık prim ise 7 bin 200 lira olarak tespit edildi.

GSS BORCU AFFININ YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ NE ZAMAN?

Teklifin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi halinde, Resmi Gazete'de yayımlanacak ve yasalaşacak. Bu düzenleme neticesinde, şu anda borçlu durumda olan milyonlarca vatandaşın önümüzdeki aydan itibaren GSS prim borçlarının silinmesi bekleniyor.

GSS BORCU ÖDENMEZSE NE OLUR?

Zamanında ödenmeyen GSS prim borçları, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından haciz veya icra yoluyla borçludan talep edilebilir. Ayrıca GSS prim borcu olan kişilerin acil servis hizmetleri dışında kişilerin muayene veya tedavi olma imkanları olmuyor.

GSS BORCU NASIL ÖĞRENİLİR?

GSS borç sorgulama işlemi, internet üzerinden T.C. kimlik numarası ile gerçekleştirebilir.

E-Devlet üzerinden “GSS Sorgulama” kısmına girdikten sonra tescil ve borç sorgulama işlemi yapılır.