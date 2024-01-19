Telefon bağımlıları dikkat! Ağrı ve uykusuzluk yapıyor...

Teknolojinin gelişmesi tüm dünyayı elimizin altına getirdi ve artık bu dünyayı bırakmak istemiyoruz. Ekranı sürekli kaydırma isteği, sosyal medyadan bir an olsun ayrılamama ve hatta adeta onun için yaşamak telefon bağımlılığını da beraberinde getirdi.

Ancak telefona bu kadar bağlanmak sağlığı son derece olumsuz bir şekilde etkiliyor.

İrlandalı bir kadın, telefonunu günde dört saate kadar kullandıktan sonra kronik omuz ağrısına yakalandığını söylüyor. 34 yaşındaki Michelle Waldron, bu sorunun Aralık 2022'de bir gece aniden ortaya çıktığını anlatıyor.

Waldron, ağrıyı şu şekilde anlatıyor: "Yatağıma güzel bir şekilde girdim ve acı içinde uyandım. Korktum çünkü ağrının düzeyi oldukça şiddetliydi. Berbat bir şeydi; oldukça keskin ve derin..."

GÜNDE 3-4 SAATİ EKRANA BAKARAK GEÇİRMİŞ

Waldron, ağrının başlamasından önce cep telefonunu normalden daha fazla kullandığını söyledi. Karlar altında kalıp evinde vakit geçirmek zorunda kalan Waldron, o sırada günde üç ila dört saatini ekrana bakarak geçirdiğini anlatıyor.

Waldron, ağrısının geçen yıl daha da kötüleştiğini söylüyor:

“Yatakta uyuyamıyorum. Sadece sandalyemde uyuyabiliyorum, yatak çok acı veriyor ve uyuyamıyorum.”

Ayrıca ağrı kesicilerin de bir işe yaramadığını ve kolunda ciddi sorunlar kaldığını belirtiyor: "Artık yemek pişiremiyorum, temizlik yapamıyorum veya ev işlerini yapamıyorum ve eğer elimde bir şeyler tutarsam düşüyor."

İrlandalı kadın, uzmanlara görünmenin yanı sıra steroid enjeksiyonu yaptırarak sorunu tedavi etmek için 1000 dolardan fazla para harcamış durumda. Waldron şimdi de Botox enjeksiyonlarının sorunu çözeceğini umuyor:

“Hiçbir şekilde insanların yanında olmak istemiyorum. Sadece kendi başıma olmak istiyorum. Bu utanç verici ve zihinsel sağlığınıza zarar veriyor."

DAHA TATMİN EDİCİ BİR ŞEY YAPIN

Waldron hâlâ çeşitli uygulamaları kullanıyor olsa da ekran başında geçirdiği süreyi sınırlamış durumda. Ayrıca yaşadıklarından sonra insanları ekran başında fazla kalmanın tehlikeleri konusunda da uyarıyor:

“Benim tavsiyem telefonunuzla bu kadar fazla meşgul olmayın. Sık sık mola verin, dışarı çıkın ve egzersiz yapıni. Telefonunuzla olmaktan daha tatmin edici bir şey yapın.”

Doktorlar uzun süredir aşırı cep telefonu kullanımının uyku sorunları, duygusal ve fiziksel sağlıkta çeşitli sorunlara neden olabileceği konusunda uyarıyordu.

PC Mag'in yayınladığı bir rapora göre de Amerikalılar telefonlarıyla 2022'de 2 saat 54 dakika vakit geçirirken, 2023'te bu süre günde ortalama 4 saat 25 dakikaya kadar çıkmış durumda.

Kaynak: sözcü