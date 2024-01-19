Cumhur Karakadılar muhtar adayı!

2019'da Kartepe'de CHP'den Belediye Başkan Adayı olan, geçmiş dönem CHP Kartepe İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar Balaban Köyü Muhtarlığı için aday oldu. Karakadılar adaylığını şu ifadelerle duyurdu:

"Köy için, köylü için, Balaban için kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2024 yerel seçimlerinde Balaban köyü Muhtarlığı için ben ve değerli yol arkadaşlarımla birlikte bu göreve talibiz ve desteklerinizi bekliyoruz.Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır.

Arapoğlu Mehmet

Bayrak Recep

Dizdaroğlu Semih

Ertuğ Hasan

Gül Yusuf

Günay Şehriban

Karakadılar Vural

Özgür Kadir"