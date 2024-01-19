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Cumhur Karakadılar muhtar adayı!

2019'da Kartepe'de CHP'den Belediye Başkan Adayı olan, geçmiş dönem CHP Kartepe İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar Balaban Köyü Muhtarlığı için aday oldu.

İREM GÜLER
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2019'da Kartepe'de CHP'den Belediye Başkan Adayı olan, geçmiş dönem CHP Kartepe İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar Balaban Köyü Muhtarlığı için aday oldu. Karakadılar adaylığını şu ifadelerle duyurdu:

"Köy için, köylü için, Balaban için kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2024 yerel seçimlerinde Balaban köyü Muhtarlığı için ben ve değerli yol arkadaşlarımla birlikte bu göreve talibiz ve desteklerinizi bekliyoruz.Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır.
Arapoğlu Mehmet
Bayrak Recep
Dizdaroğlu Semih
Ertuğ Hasan
Gül Yusuf
Günay Şehriban
Karakadılar Vural
Özgür Kadir"
# Cumhur Karakadılar, chp, Kartepe, oldu, 2024, aday

19 Oca 2024 - 16:10 - Siyaset

Muhabir  İrem Güler

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