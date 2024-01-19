Cumhur Karakadılar muhtar adayı!

2019'da Kartepe'de CHP'den Belediye Başkan Adayı olan, geçmiş dönem CHP Kartepe İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar Balaban Köyü Muhtarlığı için aday oldu. Karakadılar adaylığını şu ifadelerle duyurdu:
"Köy için, köylü için, Balaban için kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2024 yerel seçimlerinde Balaban köyü Muhtarlığı için ben ve değerli yol arkadaşlarımla birlikte bu göreve talibiz ve desteklerinizi bekliyoruz.Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır.
Arapoğlu Mehmet
Bayrak Recep
Dizdaroğlu Semih
Ertuğ Hasan
Gül Yusuf
Günay Şehriban
Karakadılar Vural
Özgür Kadir"
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.