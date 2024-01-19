- Siyaset

Sertif Gökçe, vatandaşlar ziyaretlerini sürdürüyor

CHP Derince Belediye Başkan adayı Sertif Gökçe, Derince’de seçim çalışmalarını sürdürüyor.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Sertif Gökçe, vatandaşlar ziyaretlerini sürdürüyor mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Cumhuriyet Halk Partisi’nin ( CHP) Derince Belediye Başkan adayı Sertif Gökçe saha çalışmalarına devam ediyor. Saha çalışmaları sırasında vatandaşlarla bir araya gelen Gökçe, tüm vatandaşları tek tek dinliyor. Vatandaşın sorunlarını not alan Gökçe, çözüm için ekibi ile bir araya geliyor. Gökçe; kıraathanelerde, çay bahçelerinde, duraklarda ve esnaf ziyaretlerinde Derince’yi ortak akılla yöneteceğini ifade ediyor. 
# sertif gökçe, chp, ifade, cumhuriyet

19 Oca 2024 - 16:18 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.803.994 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL