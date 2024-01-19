Miniklerin karne sevinci Çınar Çocuk Evlerinde yaşandı

Eşitlikçi eğitim anlayışıyla çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Yeşilova Çınar Çocuk Evi, çocuklara belirlenen program kapsamında eğitimler vermeye devam ediyor. 2023- 2024 eğitim öğretim yılının ilk yarısının tamamlandığı Çınar Çocuk Evlerinde yarıyıl karneleri, öğretmenleri tarafından minik öğrencilere dağıtıldı.



KEYİFLİ BİR GÜNÜ GERİDE BIRAKTILAR

Yeşilova Çınar Çocuk Evi’nde ve Tüysüzler Çınar Çocuk Evi’nde yeni şeyler öğrenmenin ayrıcalığını yaşayan öğrenciler, büyük bir sevinçle karnelerini aldılar. Karne dağıtımlarının ardından öğrenciler, kesilen pastadan yediler ve gerçekleştirilen çeşitli aktiviteler ile keyifli bir gün geçirdiler. Öğrenciler, karne dağıtımı sonrasında ayrıca öğretmenleriyle hatıra fotoğrafı çekildiler.

154 ÇOCUK KARNESİNİ ALDI

Karne törenleri sonrasında açıklamalarda bulunan İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili Burcu Bineklioğlu, “2023-2024 eğitim öğretim yılının yarısını tamamlamış bulunuyoruz. Bugün karne heyecanını yaşadığımız güzel bir gün bizim için. Çocuklarımız da heyecanlı. Bugün Tüysüzler Çınar Çocuk Evimizde ve Yeşilova Çınar Çocuk Evimizde eğitim gören çocuklarımıza karnelerini teslim ettik. Çocuklarımız çok mutlular. Toplamda 154 çocuğumuz karne heyecanını yaşıyor.



“EĞİTİMLER SÜRECEK”

Öğrencilerimize çok güzel bir pasta hazırlattık. Öğretmenlerimiz hediyeler hazırlamışlar. Erenler ve Tepeköy’de de 3’üncü ve 4’üncü Çınar Çocuk Evlerimiz açılacak. Şu anda çalışmalar sürüyor. Kısa süre içerisinde o kreşlerimiz de açılacak. Karne dağıtıyoruz ama eğitimlerimiz devam edecek. Çalışan annelerimizin çalışma hayatı devam ettiği için bizler de eğitimlerimizi sürdüreceğiz. İsteyen veliler çocuklarını Çınar Çocuk Evlerimize gönderebilirler. Tüm çocuklarımıza da iyi tatiller diliyoruz” dedi.