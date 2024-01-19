19 Oca 2024 - 16:34- Asayiş G:

Silah kaçakçılığı operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı
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Silah kaçakçılığı operasyonunda 15 şüpheli yakalandı mask
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, teknik ve fiziki takip sonucu Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda 23 ruhsatsız tabanca, 3 bin 316 tabanca fişeği, 35 tabanca şarjörü, 10 ruhsatsız av tüfeği, 216 av tüfeği kartuşu, kurusıkı tabanca, 18 şarjör, 3 namlu, 200 gram esrar ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
# silah, uyuşturucu

19 Oca 2024 - 16:34 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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