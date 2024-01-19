Silah kaçakçılığı operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, teknik ve fiziki takip sonucu Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüphelilerin üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda 23 ruhsatsız tabanca, 3 bin 316 tabanca fişeği, 35 tabanca şarjörü, 10 ruhsatsız av tüfeği, 216 av tüfeği kartuşu, kurusıkı tabanca, 18 şarjör, 3 namlu, 200 gram esrar ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.