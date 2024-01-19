Kaz Bayramı artık geleneksel bir bayram oldu  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Konseyi ve mahalle sakinleri iş birliği ile düzenlenen geleneksel 3. Kaz Bayramı Etkinliği, kent sakinlerinin yoğun katılımıyla İzmit Eseler Köyü'nde gerçekleştirildi. Geçmişi 200 yıl öncesine dayanan Kaz Bayramı etkinliği için çeşitli ritüeller de gerçekleştirildi. Kaz Bayramı’nda Kocaeli’nin yöresel ve kültürel değerlerinin sergilenmesi sağlandı. Köylülerin üretmiş oldukları yöresel ürünleri satabilecekleri stantlar yer aldı. Geleneksel yöntemle pişirilen kazlar, yufka eşliğinde etkinliğe katılan vatandaşlara servis edildi. Çevre il ve ilçeler ile farklı köylerden gelen yüzlerce kişi saatlerce pişen kazları afiyet ile yedi.

KATILIM YOĞUN OLDU

Programa Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yanı sıra Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, BBP Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş halkı katıldı.

ÖNEMLİ OLAN BİRLİK, BERABERLİK

Kocaeli Kent Konseyi’nin güzel işler yaptığını ve bu sebeple konsey ve başkanını tebrik ettiğini söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Sivil yapının devam etmesini çok daha kıymetli buluyorum. O zaman bir belediye etkinliğinden ziyade kentin tüm dinamiklerini katıldığı bir etkinlik olmuş oluyor” dedi. Eski yıllarda kaz ve kaz yağının kış hazırlıkları açısından çok önemli olduğunu hatırlatan Başkan Büyükakın, “Bunu önemli kılan imece usulü, beraber çalışmaktır. Bu bakımdan bizi yarınlara taşıyacak olan da birlik ve beraberliğimizdir” ifadelerini kullandı. Büyükakın, “Kaz Bayramı artık geleneksel oldu. Burada güzel olan ne diye baktığımızda bir araya geliş çok önemli. 4 köyün insanının bir araya gelmesi, civardan insanların gelmesi çok önemli. Geleneğin yaşaması önemli” dedi.

KARS KAZINA RAKİP OLMAYA GELİYORUZ

Öte yandan Başkan Büyükakın, Kaz Bayramı şenliğine geçen yıl olduğu gibi bu yılda Kars’tan gelerek katılan Nuray Özyılmaz’a esprili bir dille “Bu kaz işi bir tek Kars’ta yok. Bizim kazlarımız da meşhur. Size rakip olmaya geliyoruz” dedi. Özyılmaz ise “Bu şehir o kadar hoşuma gitti ki bu sene de geldim. Yine geleceğim. Bu etkinliği çok kıymetli buluyorum. Ama Kars kazına hiç rakip tanımıyorum” ifadelerini kullandı. Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü de konuşmasında “Kültürel değerler bizi biz yapan değerlerdir. Ülke olarak buna ihtiyacımız var. Özellikle bu programda emeği geçen annelerin ellerinden öpüyorum” şeklinde konuştu.

KÜLTÜREL DEĞERİMİZ

Kaz Bayramı’nın geleneksel hale geldiğini söyleyen Kocaeli Kent Konseyi Ali Korkmaz ise “Kültürel mirasa sahip çıkmalıyız. Kültür değerlerimizin ön plana çıktığı bu programlar çok önemlidir. Kocaeli Kent Konseyi olarak her anlamda yerel kültürümüze, kültürel değerlerimize sahip çıkıyoruz. Gece gündüz demeden emek sarf eden hanımefendilere ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

BELEDİYECİLİĞİ VE HİZMETİ BÜYÜKŞEHİR’DE GÖRDÜK

Eseler Köyü Muhtarı Tuncay Bostan ise “Tarihi 200 yıl öncesine dayanan Kaz Bayramımızı düzenleyen ve bize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Kocaeli Kent Konseyimize köyümüz adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Biz belediyeciliği ve hizmeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde gördük. Köyümüze yaptıkları hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AYLAR ÖNCESİNDEN BAŞLADI

Kaz Bayramı her yıl ocak ayının ikinci yarısında, köy büyüklerinin belirlediği tarihte kutlanıyor. Bayram hazırlıkları imece usulüyle kuru yufka açılması ve kazların besiye çekilmesiyle başlar. Kazların pişirilmesi sırasında kullanılacak olan doğal şişler kızılcık ağacından kesilerek hazırlanır. Bayramdan 2 gün önce toplu halde kesilen kazların tüyleri ve içi temizlenerek, bir gece dinlenmeye bırakılır, donan yağı “baş ayak yemeği” yapmak üzere alınır. Kazın eti kadar yağı da yıllık ihtiyacı karşılaması sebebiyle önem arz etmektedir.

BİNBİR ZAHMETLE HAZIRLANIYOR

Bir gün süreyle suya yatırılan kazlar, bayram sabahı sudan çıkarılarak şişlere dizilir, kaz tavalarının içerisine bir miktar su koyularak fırına sürülür. Öğle vakti kazlar ters düz edilerek, suyun bir kısmı alınır. Bu sırada börek yapımında kullanılacak yufkalar temizlenmiş kaz kanadıyla yağlanır. İkindi vakti fırından alınan kazlar, kaz yağıyla ıslatılmış tirit, taşlık dolması, şekerli börek, kaz ciğerli börek ve erik hoşafı eşliğinde sofralardaki yerini alarak misafirlere ikram edilir.

ESELER, SOLAKLAR VE DURHASAN

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Eseler, Solaklar ve Durhasan köylerinde yüzyıllardır kutlanan Kaz Bayramının, geçmiş dönemde Hasanoğlu ve Sofuoğlu köylerinde de kutlandığı biliniyor.

YÖRESEL ÜRÜNLER SERGİLENDİ

Eseler köy meydanında gerçekleşen Kaz Bayramında Kocaeli’nin yöresel ve kültürel değerlerinin sergilendi. Ayrıca köylülerin kendilerinin üretmiş oldukları yöresel ürünleri satabilecekleri yöresel satış alanı da etkinlik alanında yer aldı.

KAZ BAYRAMI NEDİR?

Kocaeli ilinde sadece İzmit ilçesi Eseler, Solaklar, Durhasan ve Hasanoğlu köylerinde ocak ayının ortalarında kutlanan bayramın asıl amacı birlik beraberlik ve paylaşmaktır. Savaş yıllarında dahi geleneği yaşatmaya özen gösteren bölge halkı 200 yıl boyunca bu geleneğin günümüze ulaşması sağlanmıştır.