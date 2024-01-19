19 Oca 2024 - 16:50 - Asayiş

14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı! Avukat babaya 20 bıçak darbesi

İstanbul Sancaktepe'de oturan Avukat Fatih Gürbüz Karakoyunlu, 14 yaşındaki oğlu K.Karakoyunlu tarafından evinde 20 defa bıçaklanarak öldürüldü. Çocuğun, babasının kendisine çok fazla karıştığı için öldürdüğü iddia edildi.