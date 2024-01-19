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14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı! Avukat babaya 20 bıçak darbesi

İstanbul Sancaktepe'de oturan Avukat Fatih Gürbüz Karakoyunlu, 14 yaşındaki oğlu K.Karakoyunlu tarafından evinde 20 defa bıçaklanarak öldürüldü. Çocuğun, babasının kendisine çok fazla karıştığı için öldürdüğü iddia edildi.

Demirören Haber Ajansı
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14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı! Avukat babaya 20 bıçak darbesi mask

Sancaktepe Sarıgazi mahallesinde bir sitede oturan Avukat Fatih Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun eşi, saat 07:00 sıralarında araçla 14 yaşındaki oğlu  K. Karakoyunlu'yu okula götürmek için siteden çıktı.

TELEFONUMU EVDE UNUTTUM BAHANESİ

Telefonunu unuttuğunu söyleyen K. Karakoyunlu eve geri döndü. Eve giren 14 yaşındaki çocuk, odasında uyuyan babasını 20 yerinden bıçakladı.

Baba Karakoyunlu aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralanırken, annesinin yanına koşarak dönen çocuk evde yabancı birinin olduğunu söyledi.

EŞİNİ KANLAR İÇİNDE BULDU

Eve dönen anne eşini kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalenin ardından Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, sitenin etrafında önlem aldı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun cansız bedeni, otopsi işlemleri için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

CHP'DEN ADAY ADAYI OLMUŞ

Öte yandan hayatını kaybeden Avukat Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun, geçtiğimiz milletvekili seçimlerinde CHP'den 1. Bölge İstanbul Aday Adayı olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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19 Oca 2024 - 16:50 - Asayiş

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

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