14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı! Avukat babaya 20 bıçak darbesi

Sancaktepe Sarıgazi mahallesinde bir sitede oturan Avukat Fatih Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun eşi, saat 07:00 sıralarında araçla 14 yaşındaki oğlu K. Karakoyunlu'yu okula götürmek için siteden çıktı.
TELEFONUMU EVDE UNUTTUM BAHANESİ
Telefonunu unuttuğunu söyleyen K. Karakoyunlu eve geri döndü. Eve giren 14 yaşındaki çocuk, odasında uyuyan babasını 20 yerinden bıçakladı.
Baba Karakoyunlu aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralanırken, annesinin yanına koşarak dönen çocuk evde yabancı birinin olduğunu söyledi.
EŞİNİ KANLAR İÇİNDE BULDU
Eve dönen anne eşini kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalenin ardından Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri, sitenin etrafında önlem aldı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun cansız bedeni, otopsi işlemleri için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
CHP'DEN ADAY ADAYI OLMUŞ
Öte yandan hayatını kaybeden Avukat Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun, geçtiğimiz milletvekili seçimlerinde CHP'den 1. Bölge İstanbul Aday Adayı olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.