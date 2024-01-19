Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesinde hane ziyaretleri sürüyor

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz, öncüsü oldukları proje doğrultusunda şehit yakınlarını, gazileri, yaşlıları, engellileri, öksüz ve yetimleri ziyaret ederek, gönül köprüleri kurmaya devam ediyor.Selda Yavuz, Kandıra ilçesinde Beyce, Dalca, Eğercili, Gebeşler, Hacışeyh ve Karadivan mahallelerinde ikamet eden 10 aileyi ziyaret etti.Ailelerin yaşadıkları sıkıntı ve sorunları dinleyen Selda Yavuz, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerinin giderilmesi noktasında, gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.Ziyaretler sırasında rastladığı vatandaşlarla da sohbet eden Selda Yavuz, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.