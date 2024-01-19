Kocaeli Eczacılar Odası uyardı!

"Son zamanlarda eşdeğer ilaçlarla ilgili çıkan, asılsız ve bilimsellikten uzak haberler üzerine halkımızı konu hakkında doğru bilgilendirecek bir açıklama ihtiyacı doğmuştur. Yönetim Kurulumuzun konu ile ilgili basın açıklaması aşağıdaki gibidir; Siz değerli basın mensuplarından meslek örgütümüzün basın açıklamasını yayınlayarak bizlere destek olmanızı rica ederiz.

KAMUOYUNA BİLGİLENDİRME



Bir çocuk hastamızın alerjik reaksiyon ya da ilaç kullanımına bağlı oluşan hassasiyet sebebiyle yaşamış olduğu sıkıntı üzerinden, bilimsel ve hukuki hiçbir temeli olmayan tartışmaların yaratılmaya çalışılma çabasını ne yazık ki üzüntü içeresinde izlemek zorunda kalıyoruz.

İlaç ya da herhangi bir ürüne karşı hassasiyet ya da alerji gelişmesi her zaman öngörülebilir bir gelişme olmayabilir, aynı etken maddeye sahip ilaçları yüzlerce kez kullanmanız sonrasında bile sizde alerji oluşturabilir. Ancak kişinin bir ürün ya da ilacın kullanımına yönelik hassasiyeti var ise bunu hekim ve eczacıya belirtmiş olması gerekmektedir. Böyle bir bilgilendirme olmadan bir eczacıyı eşdeğer ilaç vermesi nedeniyle en iyi tabirle zan altında bırakmak, eczacıların mesleki yetkinliklerini sorgulamaya kalkmak doğru bir yaklaşım değildir. Kaldı ki kamu otoriteleri, eşdeğer ilacın kullanımının arttırılması için yoğun bir çaba içeresindeyken eczacıların bu yönde sundukları katkıyı hataymış gibi göstermeye çalışmak art niyetli bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Gerek orijinal ilaç gerekse eşdeğer ilaç üretiminin ne kadar meşakkatli ve katı kurallar içerisinde sürdürüldüğünü gayet iyi bilen biz eczacılar; orijinal ve eşdeğer ürün arasında kalite farkı olmadığını, eşdeğer ilacın orijinal ilaç ile aynı etkinlikte ve aynı yan etkilere sahip olduğunu bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunarız.

Çocuğumuza yaşamış olduğu rahatsızlık ve bu olumsuz gelişme nedeniyle bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletip acil şifalar diler, kamuoyuna saygılarımızı sunarız."