Kocaeli'de milyonda bir ihtimal yaşandı! ATM'den aldığı parayı görünce şaşkına döndü!

Körfez’de ikamet eden Mehmet Cem Keçecioğlu, özel bir bankanın ATM’sinden çektiği paraların içinde 200 TL’lilk banknotun hatalı basım olduğunu görünce şaşırdı. Bankanın ATM’sinden aldığı paranın birinin farklı olduğunu fark eden Mehmet cem Keçecioğlu, ilk etapta paranın sahte olduğunu düşündüğünü söyledi. Hatalı parayı görünce çok şaşırdığını belirten Mehmet Cem Keçecioğlu, ‘ Bankanın ATM’sinden yüksek miktarda para çektim. Aldığım paraları incelerken, birinin farkı olduğunu gördüm. İlk önce paranın sahte olduğunu düşündüm. Kuyumcuya gittim. İncelettim. Paranın sahte olmadığın basım hatasının olduğunu öğrendim. Üstelik paranın iki tarafında bile baskı hatası var. Bu tür baskı hatalı paralar, çok nadirdir. Bunları koleksiyoncuların değerlendirdiğini öğrendim. Ben bu konuda koleksiyoncuların benimle irtibata geçmesini bekliyorum. Parayı kendilerine verebilirim’ dedi.
Haber albümü için resme tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.