19 Oca 2024 - 17:08- Yaşam G:

Kocaeli'de milyonda bir ihtimal yaşandı! ATM'den aldığı parayı görünce şaşkına döndü!

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Kocaeli'de milyonda bir ihtimal yaşandı! ATM'den aldığı parayı görünce şaşkına döndü! mask
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Körfez’de ikamet eden Mehmet Cem Keçecioğlu, özel bir bankanın ATM’sinden çektiği paraların içinde 200 TL’lilk banknotun hatalı basım olduğunu görünce şaşırdı. Bankanın ATM’sinden aldığı paranın birinin farklı olduğunu fark eden Mehmet cem Keçecioğlu, ilk etapta paranın sahte olduğunu düşündüğünü söyledi. Hatalı parayı görünce çok şaşırdığını belirten Mehmet Cem Keçecioğlu, ‘ Bankanın ATM’sinden yüksek miktarda para çektim. Aldığım paraları incelerken, birinin farkı olduğunu gördüm. İlk önce paranın sahte olduğunu düşündüm. Kuyumcuya gittim. İncelettim. Paranın sahte olmadığın basım hatasının olduğunu öğrendim. Üstelik paranın iki tarafında bile baskı hatası var. Bu tür baskı hatalı paralar, çok nadirdir. Bunları koleksiyoncuların değerlendirdiğini öğrendim. Ben bu konuda koleksiyoncuların benimle irtibata geçmesini bekliyorum. Parayı kendilerine verebilirim’ dedi.

# var, Para, baskı, atm

19 Oca 2024 - 17:08 - Yaşam

Muhabir  Haber Merkezi

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