Kartlı ödemelerde yüzde 116'lık artış!

Rapora göre, Aralık ayı sonu itibariyle Türkiye'de kredi kartı sayısı 117,7 milyona, banka kartı sayısı 189,5 milyona ve ön ödemeli kart sayısı 90,0 milyona ulaştı. Kredi kartlarındaki artış yüzde 18, banka kartlarındaki artış yüzde 12, ön ödemeli kartlardaki artış ise yüzde 26 olarak kaydedildi, 2022 yılı Aralık ayı ile karşılaştırıldığında. Toplam kart sayısı 397,2 milyona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artış gösterdi.

Aralık ayında gerçekleşen toplam kartlı ödemeler tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 116 artarak 978,3 milyar liraya çıktı. Bu ödemelerin 818,2 milyar lirası kredi kartlarıyla, 142,6 milyar lirası banka kartlarıyla ve 17,5 milyar lirası ön ödemeli kartlarla yapıldı.

Kredi kartı ile gerçekleşen ödemelerde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 124 artış yaşanırken, banka kartlarıyla yapılan ödemelerde yüzde 78, ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerde ise yüzde 128'lik bir artış gözlendi.

Aralık ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla gerçekleşen toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 1,4 milyara ulaştı. Bu ödemelerin 809,8 milyonu kredi kartlarıyla, 525,4 milyonu banka kartlarıyla ve 109,9 milyonu ön ödemeli kartlarla gerçekleşti. Kredi kartlarıyla yapılan ödemelerde artış yüzde 24, banka kartlarıyla yapılan ödemelerde yüzde 15, ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 41 olarak kaydedildi.

Kaynak: PARA DURUMU