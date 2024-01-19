19 Oca 2024 - 17:39 - Ekonomi

Yıl sonu dolar tahmini açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı. Ankete göre 2024 yılı sonunda TL/USD kurunun 40,6370 olması bekleniyor. TCMB, 68 kişinin katılımıyla Piyasa Katılımcıları Anketi düzenledi. Reel ve finans sektör katılımcılarıyla düzenlenen ankete göre katılımcıların yıl sonu TL/USD beklentisi 40,6370 oldu.