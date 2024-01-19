- Ekonomi

Yıl sonu dolar tahmini açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı. Ankete göre 2024 yılı sonunda TL/USD kurunun 40,6370 olması bekleniyor. TCMB, 68 kişinin katılımıyla Piyasa Katılımcıları Anketi düzenledi. Reel ve finans sektör katılımcılarıyla düzenlenen ankete göre katılımcıların yıl sonu TL/USD beklentisi 40,6370 oldu.

Yıl sonu dolar tahmini açıklandı mask

Cari işlemler açığı beklentisi ise 34,4 milyar dolara çıktı.

POLİTİKA FAİZİ'NİN YÜZDE 45 OLMASI BEKLENİYOR

Ankete göre katılımcılar, politika faizinin ay sonu yapılacak toplantıda 250 baz puan artırılacağını ve yüzde 45 düzeyine çıkarılacağını tahmin ediyor.

YIL SONU TÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 42,04 OLDU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki artış beklentisi yüzde 42,04 oldu.

Kaynak: AKŞAM
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19 Oca 2024 - 17:39 - Ekonomi

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