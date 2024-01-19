Yıl sonu dolar tahmini açıklandı

Cari işlemler açığı beklentisi ise 34,4 milyar dolara çıktı.
POLİTİKA FAİZİ'NİN YÜZDE 45 OLMASI BEKLENİYOR
Ankete göre katılımcılar, politika faizinin ay sonu yapılacak toplantıda 250 baz puan artırılacağını ve yüzde 45 düzeyine çıkarılacağını tahmin ediyor.
YIL SONU TÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 42,04 OLDU
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki artış beklentisi yüzde 42,04 oldu.
Kaynak: AKŞAM
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.