- Asayiş

Ege Denizi'nde deprem!

Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde deprem! mask

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 17.14'te gerçekleşen depremin 9.94 km derinlikte meydana geldiği bildirildi.
# Deprem, şiddet, afad, ege denizi, büyüklük

19 Oca 2024 - 17:46 - Asayiş

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