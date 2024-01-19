Araba fiyatlarına darbe üstüne darbe!

Yeni yılın gelmesi ile birlikte bayiler liste fiyatlarında güncellemeye gitti. Öte yandan uzmanlar Çin menşeli markaların yarattığı rekabet ortamı ve pazarda beklenen daralma gibi sebeplerden dolayı fiyatların daha da düşeceğine işaret etti. İşte araba fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar...

Peki sıfır ve ikinci el piyasasında son durum ne?

Fiyatlar önümüzdeki süreçte artar mı? Konuyla ilgili İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, önemli açıklamalarda bulundu. Ertemel, piyasada en çok talep gören modelleri de sıraladı. İşte detaylar...

BAYİLER LİSTE FİYATLARINI GÜNCELLEDİ

Milliyet'in haberine göre; “Ağustos ayında başlayan yıl sonu kampanyaları, bu yıl istisnai olarak sıfır otomobilde %20’lere varan indirimler ve avantajlı finansman olanakları ile kullanıcılara sunuldu. Sıfır otomobilde sağlanan indirimler, ikinci el otomobil fiyatlarının da düşmesine vesile oldu.

Bu süreçte fiyatlar tüketici lehine şekillenirken, haksız uygulamalar ve ikinci el-sıfır otomobil fiyat dengesizliği gibi tüketici aleyhine olan konular da tamamen çözülmüş oldu.

Daha önce yaptığımız basın mülakatlarımızda özellikle Kasım ve Aralık aylarında yapılan indirimlerin maliyetler seviyesine kadar geldiğini, sıfır ve ikinci el otomobilde daha fazla düşüş beklemediğimizi beyan etmiştik.

Döviz kuruna ve maliyetlere bağlı olarak fiyatlarda bir miktar artış olabileceği de öngörülerimiz arasındaydı. Geldiğimiz noktada süreci değerlendirmek gerekirse Ağustos ayında başlayan indirim trendinin Eylül ve Ekim aylarında zirveye ulaştığı, Kasım-Aralık aylarında sabit fiyatlamalara döndüğü ve Ocak ayında bazı modellerde yapılan indirim oranlarının azaltıldığı, bazı modellerde ise liste fiyatına artış uygulanarak, artık liste fiyatlarının geçerli olduğunu görmekteyiz.

Kaynak: VATAN