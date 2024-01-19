Dar gelirli aileler için Bakanlık müjde verdi!

Sosyal yardım ödemeleri

Bakan Göktaş bakanlığın yürütmüş olduğu projeler kapsamında sosyal yardım ödemelerinin milyonlarca vatandaşın hesabına yatırıldığını paylaştı. Özellikle de engelli vatandaşlar için yapılan ödemelerin önemine vurgulandı. Bakan, sosyal yardım alanındaki çalışmalarının hızla tamamlanmış olduğunu ve gençlere de büyük bir fırsatın ilerleyen günlerde açıklanacağını duyurdu. Bakan bu fonun ilk uygulamasının deprem bölgesi üzerinden başlatılacağını ve ilerleyen süreçlerde ise tüm gençleri kapsayacak şekilde Türkiye içerisinde yaygınlaştırılacağını paylaştı. Projenin kapsamı ve hedeflerini tek tek açıklayan Bakan gençlere müjdeyi verdi.

Başvuru süreçleri iyileştirildi

Sosyal yardım alanında vatandaşlara yapılan ödemeler dikkat çekiyor. Ödemeler arasında yeni güncellemeler yapıldı. Yapılan güncellemelerden bir de başvuru süreci üzerindeki iyileştirme oldu. Bakan Göktaş, yardım taleplerinin yalnızca 4 dakika içerisinde sisteme ulaşacak olduğunu belirtti. Bu sistem ile birlikte yaklaşık 30 gün süren süreç 4 dakikaya indirilecek. Bu şekilde vatandaşların talepleri çok daha hızlı bir şekilde cevaplanacak.

Başvuru şartları belli oldu

Sosyal yardım başvuruları adına bazı şartlar belirlendi. Bu şartlar ise şu şekilde:

· Türkiye Cumhuriyeti içerisinde ikamet ediliyor olması

· Adres gizlilik kararının olmaması

· 18 yaşından küçük olunmaması

· Son 15 gün içerisinde aynı hane içerisinde başka bir sosyal yardım başvurusunun yapılmamış olması

Bu şartları sağlayan başvuru sahipleri sosyal yardım ödemeleri almaya hak kazanacak. Adil ve düzenli bir şekilde başvuruların işlenmesi adına bu şartların önemi vurgulandı.

2024 yılı için sosyal yardım başvuruların başlamasıyla birlikte bakanlık dar gelirli ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşların e-Devlet üzerinden başvurularını kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek. Başvurular hem e-Devlet web sitesi hem de e-Devlet mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Kaynak: PARA DURUMU