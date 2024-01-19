Özel okullara zam yapılacak mı? Bakan Tekin açıkladı

'Kendilerini uyarıyoruz'
Tekin, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:
"Şu anda hali hazırda mevcut yönetmeliğimize göre, ara sınıflar için özel okulların fiyatlarını belirleme yetkisi Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Özel okullarımız tefe tüfe yüzde 5 kadar zaman yapma hakları var. özel okullarla görüştük. Kendilerini uyarıyoruz. Yeni başlayanlar için yönetmeliğimizde bir bağlayıcılık yok. Dün yine Maliye Bakanımız görüştüler, biz de kendileriyle görüştük. Bu konuda fikir alışverişimiz devam edecek."
Kaynak: PARA DURUMU
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.