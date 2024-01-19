- Eğitim

Özel okullara zam yapılacak mı? Bakan Tekin açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okulların orta kademe sınıflarında uygulanacak zam oranının yönetmelik hükümleri tarafından belirlendiğini ve bu sınırların aşılamayacağını ifade etti. Ayrıca, okulların başlangıç ücretlerini belirleme konusundaki yetkinin kendilerinde olduğunu vurgulayan Tekin, özel okul temsilcileriyle yapılan görüşmelerde bu hususu kendilerine hatırlattıklarını belirtti.

Özel okullara zam yapılacak mı? Bakan Tekin açıkladı mask

'Kendilerini uyarıyoruz'

Tekin, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: 

"Şu anda hali hazırda mevcut yönetmeliğimize göre, ara sınıflar için özel okulların fiyatlarını belirleme yetkisi Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Özel okullarımız tefe tüfe yüzde 5 kadar zaman yapma hakları var. özel okullarla görüştük. Kendilerini uyarıyoruz. Yeni başlayanlar için yönetmeliğimizde bir bağlayıcılık yok. Dün yine Maliye Bakanımız görüştüler, biz de kendileriyle görüştük. Bu konuda fikir alışverişimiz devam edecek." 

Kaynak: PARA DURUMU
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19 Oca 2024 - 18:59 - Eğitim

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