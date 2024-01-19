Özel okullara zam yapılacak mı? Bakan Tekin açıkladı

'Kendilerini uyarıyoruz'

Tekin, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Şu anda hali hazırda mevcut yönetmeliğimize göre, ara sınıflar için özel okulların fiyatlarını belirleme yetkisi Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Özel okullarımız tefe tüfe yüzde 5 kadar zaman yapma hakları var. özel okullarla görüştük. Kendilerini uyarıyoruz. Yeni başlayanlar için yönetmeliğimizde bir bağlayıcılık yok. Dün yine Maliye Bakanımız görüştüler, biz de kendileriyle görüştük. Bu konuda fikir alışverişimiz devam edecek."

Kaynak: PARA DURUMU