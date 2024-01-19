Turknet, abonelik fiyatlarına zam yaptı!

Türkiye'nin önde gelen internet sağlayıcılarından biri olan TurkNet, müşterilerine tarife güncellemesi hakkında bilgi veren bir mesaj gönderdi. Yüksek hızda taahhütsüz internet anlayışıyla hizmet veren firma, tarifelerinde yaklaşık %33'lük bir artışa gitti.

Şirket, konuyla ilgili yaptığı açıklamada beklenen zamın gerçekleştiğini duyurdu. Daha önce 299,90 TL olarak sunulan internet hizmeti, şubat ayından itibaren 399,90 TL olarak sunulacak. Ayrıca, peşin ödemeli 12 aylık tarife fiyatı da 279,90 TL'den 299,90 TL'ye yükseltildi. TurkNet, bu güncellemelerin ardında sundukları kaliteli hizmeti sürdürebilmek ve altyapı yatırımlarını desteklemek amacıyla bu ayarı gerçekleştirdiklerini belirtti.

İşte fiyatlar:

TurkNet Yüksek Hızlı İnternet, Tek Fiyat: 399,90 TL

TurkNet Abonelerine 12 Ay Sabit Fiyat: 299,90 TL x 12 ay

Şirket kampanya için şu açıklamada bulundu:

Mevcut TurkNet abonesiyseniz 31 Ocak 2024’e kadar 12 Ay Sabit Fiyat Fırsatı ile aylık 299,90 TL’den internet hizmetinizin ücretini peşin ödeyerek bir yıl boyunca sabitleyebilirsiniz. Üstelik tek çekim ya da bankanızca sunulan 6 aya varan taksit imkanı ile birlikte. Taahhüt ve cayma bedeli yok.